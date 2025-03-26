Порочащие честь несовершеннолетних группы заблокировали в Северо-Казахстанской области

Надзорным органом в рамках мониторинга социальных сетей выявлены группы, в которых распространялась информация экстремистского, террористического характера, пропаганда подросткового суицида и насильственных действий в отношении детей, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Генпрокуратуру РК

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Например, в Telegram-канале «PANIC PETRO» размещались посты, порочащие честь и достоинство несовершеннолетних, а также видеоролики сексуального характера.

Принятыми мерами посредством информационной системы «Кибернадзор» доступ к указанным группам заблокирован.

Всего с начала года прокуратурой области заблокирована 81 группа с противоправным контентом.

Работа в данном направлении проводится на постоянной основе.