Портал HR Enbek: казахстанцы смогут оставлять отзывы о работнике и работодателе

Общество
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Дана Аменова
корреспондент

Они состоят из пятизвездочной оценки и текстового описания

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

На портале трудовых ресурсов HR Enbek появился новый функционал по размещению отзывов. Их могут оставлять как работники – о текущем и прошлых местах работы, так и работодатели – об имеющихся и уволенных сотрудниках, сообщает Kazpravda.kz

По данным Минтруда, отзывы включают пятизвездочную оценку (от очень плохо до отлично) и текстовое описание. Функционал позволяет оценить позитивный или негативный опыт взаимодействия работника и работодателя, но при этом является необязательным.

Оставляя отзыв, необходимо подписать его при помощи электронной цифровой подписи для гарантии его подлинности. Посмотреть свои отклики можно в соответствующем разделе во вкладках «Мои отзывы» (оставленные пользователем) и «Отзывы обо мне» (полученные пользователем). Все данные о созданных и полученных отзывах можно выгрузить в формате документа.

Работник и работодатель также могут оставить по одному комментарию на отзыв, что позволяет дополнить или уточнить информацию о сотрудничестве.

«В настоящее время работодатели, при отборе кандидатов на трудоустройство, в разделе «Работники» могут запросить по ним отзывы с предыдущих мест работы. При этом кандидату направляется запрос на согласие через SMS с номера 1414 или в личный кабинет на портале, а также в мобильном приложении HR Enbek. Получить доступ к информации работодатель может только после получения согласия. Возможность посмотреть отзывы о работодателях на портале Электронной биржи труда Enbek.kz станет доступна для всех соискателей в 2025 году», – пишут в распространенном пресс-релизе.

В ведомстве добавили, что данный функционал направлен на повышение прозрачности взаимоотношений между работодателями и работниками, на упрощение процесса поиска работы и найма сотрудников.

Там же отметили, что пользователь несет полную ответственность за предоставленную информацию. В случае внесения недостоверной информации на онлайн-платформах предусмотрена юридическая ответственность. Распространение ложной информации влечет административную ответственность.

 

 

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