Поручение президента выстроить работу по борьбе с лудоманией ускорило принятие закона - депутат Сената

Сенатор Жанна Асанова на своей странице в Facebook высказалась о подписанном сегодня главой государства законе по вопросам игорного бизнеса

Фото: Facebook.com/Zhanna Assanova

Сегодня подписан важный Закон о борьбе с лудоманией.

На третьем заседании Национального курултая в г.Атырау, К.К.Токаев поручил выстроить системную работу по борьбе с лудоманией, принять Комплексный план и ускорить принятие соответствующего закона.

В июне этого года парламентом приняты законодательные поправки по вопросам игорного бизнеса, лотерей и лотерейной деятельности, в т.ч. в Кодекс об административных правонарушениях.

Законы включают более 100 поправок в 6 Кодексов и 15 Законов.

Какие новеллы?

1. Установлено право самостоятельного ограничения гражданина на участие в азартных играх с 1 года до 10 лет, досрочно прекратить запрет будет невозможно.

2. Установлен запрет на участие в азартных играх и пари для физических лиц, включенных в Единый реестр должников (мера направлена на уменьшение численности потенциальных клиентов букмекерских контор)

3. Вводится административная ответственность юридических лиц за вовлечение и допуск в азартные игры и пари вышеуказанных лиц.

4. Вводится ограничение для государственных служащих в любых азартных играх – букмекерские конторы, казино и онлайн-казино. То есть, военнослужащие, сотрудники госорганов, руководители бюджетных организаций, общее число которых составляет порядка 280 тыс. человек, не смогут играть в азартных играх.

В случае нарушения закона, в отношении них будет применяться жесткие меры вплоть до увольнения по отрицательным мотивам.

5. Вводятся обязанности для организаторов игорного бизнеса размещать в игорных заведениях и собственных интернет-ресурсах предупреждение о рисках и вреде участия в азартных играх и пари.

6. Будут приняты новые типовые правила работы игорных заведений, букмекерских контор и тотализаторов. В типовых правилах будут предусмотрены нормы защищающие интересы клиентов казино и букмекеров.

7. Законом установлен порядок медицинской реабилитация лиц, зависимых от азартных игр (консультативное наблюдение игроманов без постановки на динамический учет, с сохранением медицинской тайны)

8. Вводится запрет на продажу энергетических напитков лицам не достигшим 21 года.

9. Операторам связи запрещенается рассылать сообщения, содержащие рекламу азартных игр и пари.

10. Запрещается наружная реклама букмекерских контор и тотализаторов на зданиях, транспортных средствах, за исключением размещенной в месте расположения букмекерской конторы илитотализатора, внутри спортивных сооружений и на экипировке спортсменов.

11. Запрещается реклама букмекерских контор и тотализаторов в масс-медиа, кино-, видео- и справочном обслуживании, за исключением рекламы в СМИ со спортивной тематикой, а также при прямой трансляции отечественными телеканалами международных спортивных соревнований. В случае распространения рекламы букмекерских контор предусмотрены штрафы от 60 МРП и выше.

12. Устанавливается компетенция министерства туризма и спорта по ведению списка иностранных букмекерских контор, тотализаторов не имеющих лицензий, и интернет-казино, а также запрет банкам и платежным организациям проводить финансовые операции в их пользу. Кроме того, теперь организаторам интернет-казино грозит уголовная ответственность с лишением свободы до двух лет.

13. Электронные лотерейные билеты теперь будут продаваться только через официальный интернет-ресурс или мобильное приложение оператора лотереи. Таким образом, вводится запрет на деятельность терминалов «Lotomatic» и лотоклубов.

14. Запрещается распространение лотерейных билетов в жилых домах, общежитиях организациях, образования, здравоохранения, культовых зданиях и сооружениях, а также в радиусе ста метров от организаций образования и здравоохранения. Данные меры в разы сократить физическое присутствие лотерейной продукции на улицах. На улицах останутся только точки по продаже классической лотереи.

Правительством так же принят Комплексный план по противодействию незаконному игорному бизнесу и лудомании на 2024-2026 годы, который полностью синхронизирован с основными положениями закона по вопросам игорного бизнеса, лотерей и лотерейной деятельности.