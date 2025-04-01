Министерство туризма и спорта РК завершает работу над проектом изменений в приказ, регулирующий присвоение спортивных званий и разрядов, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В проекте учтены 163 вида спорта, включая олимпийские, паралимпийские и неолимпийские дисциплины. Среди ключевых изменений — новые критерии для присвоения высших званий, требования к подтверждению участия тренера в подготовке спортсменов и международные звания для неолимпийских видов спорта. Обновленные нормы также включают изменения в требованиях для получения звания «Мастер спорта Республики Казахстан», а также уточнения для республиканских и международных турниров.

Ранее присвоение спортивных званий и разрядов осуществлялось по общим требованиям, классифицированным по олимпийским, паралимпийским, национальным и неолимпийским видам спорта. Отдельные нормы были предусмотрены по 42 видам.

В новом проекте приказа это количество увеличено до 163, в том числе: олимпийские – 46, зимние олимпийские – 14, паралимпийские – 20; сурдлимпийские – 5; национальные – 12; неолимпийские виды спорта – 66.

Ключевые изменения в проекте приказа включают:

1.​ Обновление подходов по присвоению высших званий:

- Для заслуженных мастеров спорта и заслуженных тренеров по неолимпийским видам спорта требование о трехкратном первом месте на чемпионатах мира заменено на дважды занятое 1 место.

- Для заслуженных тренеров по олимпийским видам спорта добавлена возможность учитывать 1 место на чемпионате мира до 23 лет (по вольной, греко-римской и женской борьбе), учитывая растущую конкуренцию и признание этих соревнований на международном уровне.

2.​ Подтверждение причастности тренера к спортсмену:

- Введены четкие требования по подтверждению участия тренера в подготовке спортсмена. При наличии спортсмена в составе Национальной сборной Казахстана представляются приказы спортивной организации, согласие спортсмена, справка от НОК или спортивной федерации и заключение комиссии уполномоченного органа.

3.​ Международные звания по неолимпийским видам спорта:

- В дисциплинах, где чемпионаты мира проводятся один раз в два года, для получения звания «Мастер спорта международного класса» достаточно 1–3 места при участии не менее 20 стран и проведении как минимум трёх поединков.

4.​ Уточнены требования по спортивным званиям для взрослых:

- Для получения звания “Мастер спорта Республики Казахстан” в республиканских турнирах требуется не менее трёх боёв при участии 10 и более областей, городов республиканского значения и столицы.

- В международных турнирах необходимо участие не менее 5 стран.

- Кроме того, спортсмен должен занять 1 место на одном из международных или республиканских турниров и в течение двух лет подтвердить результат (1–2 место) по следующим видам спорта: вольная, греко-римская, женская борьба, дзюдо, бокс, казакша курес.