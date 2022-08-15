Порядок прохождения практики будущими педагогами пересмотрят в Казахстане

В Казахстане будет пересмотрен порядок прохождения практики в школах студентами, обучающимися по специальности «Педагог». Об этом сообщил министр просвещения РК Асхат Аймагамбетов на панельной сессии Республиканской августовской конференции, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МИА «Казинформ».

«Мы организуем практику для студентов с первого курса, но есть вопросы касательно порядка ее проведения. Например, студент подает заявление на прохождение практики в малокомплектную школу в родном селе. В свою очередь, университет дает согласие на это. Никто не обращает должного внимания на то, какие там методы, кто с ними и как работает. Поэтому, какое качество мы можем требовать от него, если ему не дают соответствующего обучения при прохождении практики в родной школе», - сказал Асхат Аймагамбетов на панельной сессии Республиканской августовской конференции.

Поэтому, по словам министра, в настоящее время в порядок прохождения практики вносятся изменения.

«Мы, как работодатель, предъявляем соответствующие требования. В этом плане практику нужно проводить по-другому. Учитываются критерии школ для прохождения практики. Если в школе есть учителя и методисты, то в этом учебном заведении можно практиковаться и учиться. Поэтому сам процесс прохождения практики студентами, обучающимися в университетах, будет пересмотрен», - заключил глава ведомства.