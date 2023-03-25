Порывистый ветер и туман: штормовое предупреждение объявили в нескольких регионах Казахстана
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Неблагоприятные метеоусловия ожидают жителей ряда регионов Казахстана 26 марта, передает Кazpravda.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".
Под влиянием отрога антициклона практически на всей территории РК сохраняется погода без осадков.
Лишь на северо-западе и севере РК, с прохождением атмосферных фронтальных разделов, ожидается неустойчивый характер погоды. Пройдут небольшие осадки – дождь и снег.
По республике сохраняется туман, на севере, юго-востоке усиление ветра.
Штормовое предупреждение объявлено в Северо-Казахстанской, Мангыстауской, Абайской, Восточно-Казахстанской, Акмолинской Карагандинской областях и в Астане.