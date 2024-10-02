В Астане посетительницу бара оштрафовали за курение кальяна

Общество
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Гульмира Кунапия
корреспондент

В столице с начала года более 3 тысячи граждан привлечены к ответственности за подобное нарушение

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

При проведении рейда по увеселительным заведениям Астаны стражи порядка выявили в лаундж-баре по проспекту Мангилик Ел факт правонарушения, а именно потребление кальяна в неопределенных для этого специальных местах, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ДП города

На девушку, употреблявшую кальян, наложен штраф в размере 15 МРП согласно статьи 441 КРКоАП.

В ДП отметили, что участковые инспекторы регулярно проверяют увеселительные заведения и выявляют нарушения законодательства РК, предусматривающие выделение специальных мест для потребления табачных изделий и кальянных смесей.

С начала текущего года в столице за нарушение запрета потребления табачных изделий в неопределенных для этого специальных местах к ответственности привлекли более 3 тысячи граждан.

В полиции напомнили, что потребление табачных изделий, в том числе изделий с нагреваемым табаком, табака для кальяна, кальянной смеси, систем для нагрева табака, электронных систем потребления и жидкостей для них, в местах, в которых законодательством РК установлен запрет, влечет штраф на физических лиц в размере 15 МРП. То же действие, совершенное повторно в течение года после наложения взыскания, влечет штраф в размере 20 месячных расчетных показателей.

#штраф #кальян #бар

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