Посевы картофеля, сахарной свеклы и риса увеличились в Казахстане

Предварительные итоги проведения весенне-полевых работ рассмотрены на заседании Правительства под председательством премьер-министра Казахстана Алихана Смаилова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.

Фото: primeminister.kz

Как отметил министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев, в текущем году общая посевная площадь составила 23,4 млн га, что на 68,6 тысячи га больше уровня 2022 года, в том числе площадь ярового сева достигла 20,9 млн га.

Так, колосовые зерновые культуры посеяны на площади 15,6 млн га, масличные – на 3,3 млн га, хлопчатник – на 111,4 тысячи га, рис – на 97,3 тысячи га. Посев картофеля полностью завершен, площади сева увеличены на 6,7 тысячи га с доведением до 197,5 тысячи га. Площадь сахарной свеклы доведена до 19 тысяч га, что на 7,4 тысячи га больше уровня 2022 года, посев завершен.

Для координации всех вопросов, связанных с проведением весенне-полевых работ, обеспечением сельхозтоваропроизводителей семенами, агрохимией, техникой и финансированием, продолжает функционировать Республиканский оперативный штаб.

В настоящее время также прорабатывается вопрос обеспечения аграриев удешевленным дизтопливом на проведение уборочной кампании. Впервые формирование необходимых объемов и реализация дизтоплива будут осуществляться в электронной форме на базе модуля в Государственной информационной системе субсидирования. Через нее уже подано более 28,5 тысячи заявок на 368,2 тысячи тонн топлива. Минсельхозом формируется общая заявка, которая будет направлена в Минэнерго для подготовки графика отгрузок.

Министр энергетики Алмасадам Саткалиев проинформировал о принятых мерах по обеспечению аграриев топливом в период весенне-полевой кампании.

С докладами о проведенных работах в основных зерносеющих регионах также выступили акимы Костанайской области Кумар Аксакалов, Северо-Казахстанской области Айдарбек Сапаров и Акмолинской области Ермек Маржикпаев.

Премьер-министр подчеркнул, что на сегодня посевной сезон даже в северных регионах завершается. Правительством были решены все вопросы финансового и материально-технического обеспечения кампании. Так, предусмотрены бюджетное кредитование в размере 140 млрд тенге и форвардный закуп продукции на 21 млрд тенге. Аграриям предоставлен товарный кредит на 522 тысячи тонн зерна.

«Проведена работа с отечественными производителями минеральных удобрений. На их субсидирование из местных бюджетов предусмотрен 31 млрд тенге. Также на год была предоставлена отсрочка по оцифровке полей, чтобы избежать проблем с предоставлением данных субсидий. Хочу подчеркнуть, что в текущем году система господдержки АПК осталась практически без изменений», – сказал Алихан Смаилов.

По его словам, Казахстан традиционно каждый год полностью обеспечивает зерном свои потребности, а также поставляет на экспорт. В частности, в текущем году начата отгрузка пшеницы в Китай.

«Даже в случае плохих погодных условий внутренняя потребность практически в 2 раза меньше объемов самого низкого урожая. Это позволяет обеспечивать продовольственную безопасность Казахстана», – подчеркнул Алихан Смаилов.

Он добавил, что Министерству сельского хозяйства совместно с акиматами регионов следует обеспечить соблюдение фермерами агротехнологий.

«Акимам областей взять на контроль проведение химической обработки полей против сорных растений и вредителей. Также надо утвердить перечень и нормативы субсидирования этих мероприятий по защите растений», – указал глава Правительства.

В заключение премьер-министр отметил необходимость обеспечить исполнение обязательств сельхозпроизводителей по своевременной поставке Продкорпорации заявленных объемов пшеницы и до конца года принять меры по оцифровке полей в соответствии с правоустанавливающими документами.