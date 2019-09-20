​Пошел в рост

Kazakhstan Growth Forum считается одной из ведущих дис­куссионных площадок страны для поиска решений проблем экономического развития Казахстана. В русле этой тематики были все основные заявления алматинского градоначальника, выступившего на форуме с докладом.

Представляя перспективы роста южного мегаполиса до 2025 года, Бакытжан Сагинтаев сказал, что Алматы намерен претендовать на роль драйвера глобальной интеграции всего Центрально-Азиатского регио­на, деловой и культурной столицы Нового Шелкового пути.

Но чтобы это случилось, Алматы должен принять самые высокие стандарты передовых городов, он должен отвечать современным вызовам и ставить перед собой амбициозные задачи.

– Цели и стандарты развития нашего города ориентированы на его позиции глобального интегратора, драйвера инновационного развития, первого в регионе полноценного метро­региона на 5 миллионов человек, – заявил Бакытжан Сагинтаев. – Как любой современный мегаполис, Алматы должен быть комфортным для жизни, перспективным для бизнеса, удобным с точки зрения коммуникаций.

Далее аким представил стратегические ориентиры для Алматы до 2025 года. Составляющие этой стратегической программы – алматинские предприятия, реализующие продукцию по всему региону; головные офисы международных компаний и банков, ведущие свою работу по всей Центральной Азии; торговые центры и рынки, где делают покупки жители и торговцы региона; аэропорт Алматы как транзитный пункт для жителей юга Казахстана и Кыргызстана; развитая туристическая индустрия, привлекающая гос­тей со всего мира. К тому же – всевозможные спортивные и культурные события, крупнейшие учебные заведения и медицинские учреждения, научные центры. Все это названо точками притяжения для роста и развития города.

Но столь претенциозные проек­ты связаны с рисками. Упомянул о них и алматинский аким. Прежде всего на повестке дня встает вопрос преодоления «кризиса урбанизации».

Как заметил Бакытжан Сагинтаев, Алматы в качестве «локомотива страны» должен давать экономический рост не менее 5% в год. Но в прошлом году индекс физического объе­ма ВРП вырос лишь на 2,8% – меньше темпов прироста населения в 2,9%. В итоге это приводит к перекосу в структуре занятости. Устранить его предстоит за счет увеличения долей социальной экономики: образования, здравоохранения, профессиональной и научно-технической деятельности, информационных технологий.

– Рост доходов населения должен опережать рост затрат на проживание и перемещение. Большой город может предложить эффект масштаба для сокращения издержек. Здесь фокус на проактивности и сот­рудничестве, – считает градоначальник.

Другое образное сравнение в выступлении акима – «алматинская мечта» – должна послужить тому, чтобы человеческий капитал города обогащался и развивался за счет привлечения истинных профессионалов, лучших талантов со всего региона, развивая тем самым конкурентоспособность местных жителей.

Такую задачу власти предполагают решать в несколько ходов. Во-первых, через создание системы социальных лифтов для предпринимателей и специалистов в самых перспективных компетенциях.

Также необходимо будет решить комплекс проблем, связанных с улучшением качества жизни, – экология, общественная безопасность, повышение доступности и качества образо­вания, здравоохранения, социальных сервисов, масштабное жилищное строительство и т. д.

И наконец, придется отреагировать на главный, как считает глава города, вызов на данный момент: диспропорция в социально-экономическом развитии Алматы по линии «центр – окраины», чтобы закончить деление мегаполиса на «две Алма­ты» – продвинутую и благополучную центральную часть и отстающую, необустроенную окраину.

В качестве мер, которые уже в ближайшее время начнут работать на идею Алматы как метро­региона, названо создание 620 тыс. новых рабочих мест. Для этого в проекте развития города обозначены 6 зон в «нижних» районах: новый городской центр Downtown, Северные, Восточные, Западные и Южные Ворота, СЭЗ ПИТ «Алатау». Именно здесь ожидает­ся самый высокий прирост населения. Новые рабочие места будут создаваться благодаря привлечению в экономику частного сектора.