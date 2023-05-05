Посланники единства

В мероприятии приняли участие министр информации и общест­венного развития РК Дархан Кыдырали, заместитель председателя ассамблеи – заведующий Секретариатом АНК Администрации Президента РК Марат Азильханов, члены научно-экспертного совета и Ассоциации кафедр АНК.

Как отметил Дархан Кыдырали, площадка «Көзқарас» может стать платформой для эффективного взаимодействия научно-экспертного сообщества и государственных органов по укреплению и развитию меж­этнической сферы. Министр указал на особую роль ученых и экспертов в подготовке научно-методологической основы для реализации задач, поставленных Президентом РК в рамках XXXII сессии Ассамблеи народа Казахстана.

Зампредседателя АНК Марат Азильханов затронул тему понимания слова «нация».

– Процесс нациестроительства как поиск наиболее оптимального пути консолидации граждан страны в единое сообщество является перманентной задачей для любого государства, – подчеркнул он.

По его словам в общественно-политическом дискурсе различаются условно два направления формирования нации и национальной идентичности – политико-гражданское и этнокультурное.

Говоря о первом, исследователи опираются на французскую традицию – это когда слово «нация» используется для обозначения гражданства, представляющего собой правовую связь между государством и индивидом независимо от национальности последнего. В этнокультурном понимании эту тему развивает немецкая традиция, где «нацией» обозначается организованное сообщество, говорящее на определенном языке и характеризующееся набором идентичных культурно-исторических традиций. У них одинаковое восприятие своего прошлого, чаяния в отношении настоящего и видение будущего.

– Большинство исследователей соглашается в том, что в чистом виде этих типологий не существует, они взаимно перетекают. Поэтому процесс формирования наций как политической и этнической категории – непрерывный, – отметил Марат Азильханов, уточнив, что у экспертного сообщества должно быть точное понимание этих понятий.

В своих выступлениях спикеры площадки затронули вопросы формирования общенациональной идентичности на основе повышения степени участия граж­дан в социально-политических процессах и комплексной поддержки молодежных инициатив.

В частности, директор РГУ «Қоғамдық келісім» при МИОР РК Элина Паули напомнила, что Президент РК Касым-Жомарт Токаев в своем выступлении на XXXII сессии Ассамблеи народа Казахстана «Справедливый Казахстан: единст­во, стабильность, развитие» назвал работающих в АНК граждан «посланниками единства». Поэтому их главная задача – вовлекать население, особенно молодежь, в мультикультурную среду. Как считает директор РГУ «Қоғамдық келісім», для этого нужно применять современные методы работы, делать упор на то, что сегодня в тренде у молодого поколения. К примеру, Элина Паули предложила использовать этнонациональные элементы в повседневной жизни и толковать их значение.

Глава государства также отмечал, что дома дружбы не должны превращаться в залы торжественных заседаний, а призваны принимать обычных людей, которые могли бы в практическом плане обсуждать возникающие проб­лемы. В этой связи участники заседания предложили создать в домах дружбы площадки для экспертов, бесплатные кружки и современные коворкинг-центры.

Также были обсуждены способы и методы продвижения государственного языка для укрепления социальной сплоченности. Кроме того, на площадке были подняты такие важные темы, как развитие этнических СМИ, всестороннее продвижение ценностных установок, основанных на единстве и взаимопонимании.

В заключении спикеры обменялись мнениями и определили ключевые векторы предстоящей совместной работы в целях качест­венной реализации пос­тавленных задач.