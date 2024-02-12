После 14 февраля в Казахстан придут морозы

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«Температурные качели», так синоптики характеризуют погоду, которая будет в Казахстане на этой неделе, передает  Kazpravda.kz 

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

«Казгидромет» сообщает, что 13-14 февраля на большей части Казахстана ожидается неустойчивый характер погоды, пройдут осадки в виде дождя и снега, в северных регионах прогнозируется сильный снег, ожидаются метели, гололедные явления, а также повышение температуры на западе до 5 мороза-5 тепла, в северных, центральных восточных регионах - до 5 мороза-2 тепла.

– К середине месяца циклон покинет территорию Казахстана, его место займет бесснежный арктический антициклон, который вернет морозы в северную половину республики. На западе, северо-западе и севере страны к 15 февраля ожидается понижение температуры воздуха ночью до 22-32, днем 15-27 мороза. На остальной территории страны в температурном фоне резких изменений не ожидается, – говорится в сообщении.

#казахстан #погода #морозы

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