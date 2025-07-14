В Мангистауской области проходит системная проверка туристических зон — как муниципальных, так и частных пляжей

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Контроль организован по поручению Президента Казахстана и ведётся под руководством государственного инспектора Администрации Президента, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС региона.

В ходе рейдов комиссия оценивает наличие спасательных постов, ограждений, предупредительных знаков и необходимого оборудования. Проверки будут проходить регулярно, а по их итогам будут приняты меры для обеспечения безопасности отдыхающих на водоёмах в жаркий сезон.

Согласно данным ДЧС, в период с 2018 по 2024 года в регионе утонули 82 человека, из них 19 — дети. Причём основная часть трагедий произошла на необорудованных и запрещённых для купания участках. В оборудованных местах с 2018 года погибло 15 человек, включая 6 детей.

Печально, что только за последние несколько лет число утоплений остаётся высоким. В 2024 году на пляжах Мангистауской области погибли 14 человек, включая маленьких отдыхающих С начала купального сезона 2025 зафиксировано 2 смерти, обе в необорудованных местах.