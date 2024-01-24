Самоубийство чиновника в СКО прокомментировали в Антикоре

Происшествия
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Кунапия Гульмира
корреспондент

Официальный представитель Антикора Арман Тлеукенов на еженедельном брифинге 24 января рассказал о случае суицида чиновника в Северо-Казахстанской области, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По словам представителя, совершивший самоубийство участвовал в досудебном расследовании в отношении руководителя образования региона в качестве свидетеля. 

- Мы озвучили информацию о том, что в СКО проводится досудебное расследование в отношении руководителя отдела образования. Его подчиненный присутствовал на допросе в департаменте антикоррупционной службы и позже совершил суицид. Он действительно участвовал, в качестве свидетеля. Оказывал всяческое содействие следствию. Меры процессуального принуждения к нему не применялись, и он свободно передвигался по территории области. На данный момент полиция проводит досудебное расследование по факту доведения до самоубийства по статье 105 УК РК, - сказал он.

 

#следствие #суицид #Антикор #допрос #чиновник

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