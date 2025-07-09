После каждого казахстанца образуется около 15 кг пластика ежегодно

Компании и Рынки
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Юлия Полонская
старший корреспондент отдела политики

Это почти в два раз больше, чем электронных отходов

Фото организатора

Такие данные привел координатор Центра содействия устойчивому развитию Жанибек Муханов, рассказывая о результатах исследования в области переработки твердых бытовых отходов. Согласно официальной статистике, в Казахстане ежегодно собирается 4,2 млн тонн ТБО, до переработки сегодня доходит около 30% от этого количества. Пластика при этом насчитывается 122 тыс. тонн, передает корреспондент Kazpravda.kz 

- 66% всех отходов составляет упаковка, то есть полиэтилен и полипропилен. Получается, что каждый казахстанец в год образует около 15 кг пластика, это стаканчики, пакеты, другая тара, которая находится в обиходе не дольше месяца после производства, а разлагается несколько сот лет - комментирует Жанибек Муханов. – Поэтому наша цель – увеличить долю сбора и переработки ТБО.

У Центра содействия устойчивому развитию в этом направлении уже есть опыт работы с Фондом The Coca-Cola Foundation (TCCF). За год, который длился совместный проект в трех городах Казахстана - Уральске, Атырау и Актау, было собрано 867 тонн вторичного сырья, 355 тонн из них - пластик.

Среди проблем, с которыми столкнулись инициаторы экологического проекта – ограниченная вовлеченность акиматов и трудности адаптации под местные социальные и климатические особенности.

- Например, задерживались процессы, касающиеся выделения участков под пункты приема ТБО, - поясняет Жанибек Муханов. – В зимний период в отдельных регионах страны достаточно холодно, это влияло на скорость сбора сырья на открытых территориях и его сортировки в пунктах приема.

 

#проект #переработка #ТБО #пластик

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