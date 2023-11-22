Последний герой

Высочайшую трудовую награду ему вручили за удивительные рабочие рекорды, которых он добивался в ежегодных хлебоуборочных кампаниях на целинных землях. В свое время Валентин Петрович был бессменным чемпионом всесоюзных социалистических соревнований, о нем писали в центральных газетах

Как и все подлинные герои, он немногословен и сдержан, но все же на днях поделился с нашей газетой воспоминаниями о былых годах.

Родился он в Пермской облас­ти. У родителей было трое детей: два сына и дочь. Валя – самый старший. Когда ему исполнилось пять лет, грянула Великая Отечественная война. Отца призвали на фронт. Хорошо помнит, как провожали его на призывной пункт всей семьей.

Отец держал на руках трехлетнего сына, а мать – самую младшую, годовалую доченьку. Когда пришло время прощаться, отец сказал Вале, что он теперь как старший в ответе за семью.

Отец погиб в самом начале войны: вызвался пойти с группой в разведку, и она напоролась на засаду. Об этом рассказал вернувшийся с фронта его односельчанин, с которым они призывались в один день.

– Мать, трудившаяся на колхозных работах, оставляла брата и сестру на меня, – вспоминает ветеран. – Если что не так – дос­тавалось за шалости младших. Чтобы было в чем ходить в школу, научился плести лапти. Может быть, поэтому удалось окончить четыре класса. Продолжать обу­чение нужно было уже в соседней деревне, где действовала восьмилетка, однако позволить себе ходить туда каждый день не мог, поэтому образование пришлось прервать.

Чтобы помогать семье, сызмальства начал работать. Приходилось вязать метлы на продажу, собирать грибы и ягоды... Уже будучи постарше, работал маркировщиком бревен, молотобойцем, помощником машиниста.

После трехлетней срочной службы в пограничных войсках на Сахалине вернулся домой и отучился на водителя. Эта профессия впоследствии и стала для Щербакова судьбоносной. Два года отработал в своем районе за баранкой грузовика, возил лес. Потом по призыву тогдашнего руководства страны отправился вместе с другом в Целинный край, на строительство его административного центра – города Целинограда.

Сразу стал работать водителем на одном из городских автопредприятий. В те годы на хлебо­уборку полагалось отправлять мобилизационным порядком все имеющиеся в городе технические и транспортные ресурсы, поэтому стал бойцом страды и тогда еще молодой Валентин Щербаков. Его первое участие в «битве за хлеб» – так неизменно называлась тогда любая осенняя уборочная кампания на целинных просторах – пришлось на 1961 год.

Как хорошо помнит ветеран, работать тогда довелось на обыч­ном самосвале. В следующем году ему поручили доставку горючего для техники на полях. Ну а потом уже стал постоянно перевозить зерно от комбайнов к элеватору.

В 1965 году получил новый автомобиль МАЗ-502. Это была мощная по тем временам машина, предназначенная для перевозки леса. Однако водитель вместе с помощниками переоборудовал ее под зерновоз, установив борта. И это решение оказалось верным: на МАЗе удалось резко поднять производительность труда, ведь за один рейс он мог забирать с поля сразу до 20 тонн намолоченного зерна.

По грузоподъемности с «минчанином» не могли тягаться даже хваленые грузовые ЗИЛы. Через пару лет названный показатель Щербакова вырос до 35 тонн.

Он стал мастером-водителем автопоездов, в которых к головной машине цеплялось сразу несколько прицепов. Получалась длинная-предлинная сцепка, которая могла увезти объем зерна, многократно превышающий тот, что в обычных грузовиках. Однако совладать с таким «монстром» на колесах мог далеко не каждый. Водитель должен был уметь подчинить его своей воле, а значит, обладать хладнокровием, филигранным мастерством. А еще – тонко чувствовать состояние всего огромного автопоез­да, «видеть» даже невидимый из кабины его хвост. Поэтому не каждый решался водить авто­поезда, но наш герой это сделал.

– Как-то на целину приехала высокопоставленная зарубежная делегация,– вспоминает ветеран. – Один из ее представителей, увидев автопоезд, воскликнул, что он не сможет совершить поворот. Я сделал этот привычный для себя маневр и уехал, а гости долго удивлялись...

В 1976 году Щербаков добился на хлебоуборке нового трудового рекорда – перевез с поля на элеватор 8 200 тонн зерна. Такой результат помог ему выполнить пятилетку всего за три с половиной года. В том же году Указом Президиума Верховного Совета СССР Валентину Щербакову было присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и молот».

За победу в соцсоревнованиях он удостоился именного автомобиля КрАЗ-256 от Кременчугского автомобильного завода. Это была машина еще более мощная, чем МАЗ. На ней герой «битв за хлеб» смог улучшить прежние рекорды. Перевозил за один рейс до 80 и более тонн зерна. Затем поднял эту планку до 100 тонн.

Для сравнения: один железнодорожный вагон способен принять только 60 тонн зерна. Таким образом, каждый рейс Щербакова «тянул» примерно на полтора вагона с зерном. В жизни этого человека было более сорока хлебоуборочных кампаний, и выходит, что, будучи на колесах, он перевез тысячи составов с зерном.

За ударный труд Валентин Петрович был премирован властями поистине царским подарком – новенькой черной «Волгой». Надо признать, в те годы позволить себе такую роскошь могли только первые секретари обкомов партии. Ну или директора очень крупных предприятий.

– Все думали, что я после этого увлекусь «Волгой» и перестану работать, – улыбается ветеран. – Однако ошиблись, раскатывать на машине мне было некогда, ждала работа. А поскольку своего гаража не было, я загнал «Волгу» в гараж своего друга. И надолго забыл туда дорогу... Уже позже смог, наконец, проехать на ней.

…Когда чемпион жатв вышел на пенсию, ему за его огромный трудовой вклад в уборку хлебов был передан в дар автомобиль КрАЗ, на котором он ранее отработал многие годы. Однако удивительный факт: даже будучи на заслуженном отдыхе, этот человек продолжал трудиться на осенних полях.

В это трудно поверить, но он крутил баранку своего грузовика вплоть до 79-летнего (!) возраста... Таким образом, оставался чемпионом и по продолжительности хлебоуборочного стажа.

В настоящее время нашему герою 87 лет. Уже есть проблемы со здоровьем – недавно перенес операцию на сердце. Два года назад покинула его верная спутница Галина Ивановна, с которой рука об руку прошел по жизни. Единственная дочь подарила старикам трех дочерей, а те – шес­терых правнуков. В общем, есть в этой жизни семейная радость и есть на кого опереться. Кстати, Валентин Петрович продолжает самостоятельно водить автомашину (!). Таков уж характер, не позволяющий отступать.

Будучи горожанином, остается­ тружеником сельского хозяйства, в которое внес огромный трудовой вклад. Поэтому День работников сельского хозяйства, который по традиции отмечается­ каж­дое третье воскресенье ­ноября, был и его праздником.