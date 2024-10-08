Послов доброй воли Съезда лидеров мировых и традиционных религий избрали в Астане

Сенат
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Под председательством спикера Сената Парламента, руководителя секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий Маулена Ашимбаева состоялось XXІІ заседание секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий,  передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу палаты

Фото: Сенат

Общая идея многонациональной и многоконфессиональной солидарности объединила во Дворце мира и согласия представителей духовенства и международных организаций из 19 стран. Участники встречи обменялись мнениями касательно совместного преодоления современных вызовов и обсудили повестку предстоящего VIIІ Съезда лидеров мировых и традиционных религий. По итогам были избраны послы доброй воли и состоялась церемония награждения представителей духовенства почетными медалями.

Приветствуя участников заседания, председатель Сената Парламента РК – руководитель секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий Маулен Ашимбаев отметил, что на протяжении 20 лет объединение усилий духовных лидеров в рамках деятельности съезда вносит существенный вклад в налаживание духовных мостов между религиями, культурами и народами, решение глобальных проблем человечества. Приоритетное внимание укреплению многонациональной и многоконфессиональной солидарности уделяет глава государства. Принцип «единство в многообразии» является основополагающим для Справедливого Казахстана.

Он также подчеркнул, что сегодня мир находится в ситуации, когда все текущие глобальные вызовы и угрозы переплетены, взаимозависимы и усиливают влияние друг друга. Геополитические конфликты растут, принося потери среди мирного населения, подрывая достижения международного сообщества.

«Сегодня мы все глубоко обеспокоены усилением эскалации напряженности на Ближнем Востоке и призываем вовлеченные стороны к отказу от использования силовых методов во избежание жертв среди мирного населения и дальнейшего ухудшения обстановки. Эти негативные тенденции усиливают такие вызовы, как бедность и неравенство, ухудшение окружающей среды и климатический кризис. Для уменьшения и преодоления этих проблем важное значение имеет объединение усилий всех конструктивных и созидательных сил. Возрастает значение духовной дипломатии. Как отметил президент страны Касым-Жомарт Токаев в своей статье: «Сейчас, когда мир продолжает оставаться в состоянии политической неопределённости, как никогда необходим мост сближения между культурами и цивилизациями». Поэтому важное значение имеет развитие таких площадок для диалога, как Съезд лидеров мировых и традиционных религий», – сказал в своем выступлении руководитель секретариата Съезда.

Вместе с тем, внимание участников форума было акцентировано и на других не менее актуальных вызовах современности в рамках реализации задач Концепции развития Съезда на 2023-2033 годы, разработанной по поручению главы государства. В частности, стремительное развитие нейросетей и искусственного интеллекта, по мнению Маулена Ашимбаева, наряду с широкими возможностями, подрывают глобальную стабильность через распространение фейков. В этих условиях Казахстан твердо намерен продолжать формировать новую систему международной безопасности, содействуя преодолению подобных угроз.

 «Распространение злонамеренной дезинформации, в том числе созданной с помощью искусственного интеллекта, может приводить к различным столкновениям между этническими, религиозными и социальными группами. В этих условиях особую актуальность приобретает повышение эффективности мер, направленных на укрепление мира, согласия и взаимного доверия. Именно поэтому глава государства инициировал разработку Концепции развития съезда на 2023-2033 годы и поставил задачу по созданию конкретных механизмов для продвижения миссии съезда. Эта работа сегодня целенаправленно проводится совместно с духовными лидерами и представителями международных организаций», – отметил спикер Сената и поблагодарил участников за плодотворное взаимодействие в этом направлении.

В ходе выступлений духовные представители подчеркнули важность консолидации усилий всех религиозных и международных организаций для сохранения мира, укрепления диалога и культуры взаимного уважения. Учреждены положение и присвоен статус послов доброй воли, которые призваны продвигать незыблемые духовные и нравственные ценности. Этого статуса были удостоены казахстанский певец Димаш Кудайберген, генеральный секретарь, заместитель председателя Исполнительского совета Вьетнамской буддийской сангхи Тхить Дык Тхиен, Блаженнейший Патриарх Святого града Иерусалима и всей Палестины Феофил III, генеральный секретарь Мусульманского совета старейшин Мухаммед Абдельсалам и заместитель генерального секретаря Англиканской общины Джо Уэллс.

«Институт послов доброй воли призван стать важным элементом духовной дипломатии. Еще одной важной инициативой в рамках Концепции развития съезда является проведение Форума молодых религиозных лидеров. Вовлечение молодых лидеров в деятельность съезда станет залогом сохранения традиций и преемственности межцивилизационного и межрелигиозного диалога. Уже завтра молодые представители различных конфессий, международных и общественных организаций, перспективные ученые и политики соберутся в Астане, чтобы обсудить роль молодых лидеров в гармоничном развитии современного мира. Уверен, что эти и другие шаги будут способствовать дальнейшему развитию и усилению действенности нашего съезда, а также продвижению духовной дипломатии, глобальному межрелигиозному и межкультурному диалогу», – сказал он и наградил ряд участников заседания секретариата почетными медалями съезда.

Со своей стороны делегаты выразили признательность казахстанской стороне за прилагаемые усилия по объединению усилий религиозных и политических лидеров для поддержания мира и межконфессионального согласия. Они также отметили растущий авторитет съезда, который способствует смягчению углов межстрановых конфликтов и решению актуальных общечеловеческих проблем, включая бедность, противодействие радикализму и экстремизму, экологические катастрофы.

Наряду с этим были определены темы пленарного заседания, панельных сессий и сроки проведения VIII Съезда лидеров мировых и традиционных религий, который состоится 17-18 сентября 2025 года под названием «Диалог религий: синергия во имя будущего», а также состоялась процедура принятия протокола XXII заседания секретариата съезда.

Отметим, участие в работе заседания секретариата съезда приняли делегаты – представители ислама, христианства, буддизма, иудаизма, даосизма, синтоизма, бахаи, а также представители международных организаций и религиозных объединений Казахстана. Почетным гостем выступила генеральный директор Министерства толерантности и мирного сосуществования ОАЭ Афра Мухаммед Альсабри.

#Сенат #Ашимбаев

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