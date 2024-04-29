В Астане осудили девушку-курьера, помогавшую мошенникам

Чтобы завладеть деньгами обманутой по телефону женщины, мошенник нанял девушку-курьера. Ее осудили и обязали компенсировать ущерб в пользу потерпевших, передает Kazpravda.kz со ссылкой на прокуратуру Астаны

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Судом установлено, что мошенник по телефону сообщил о том, что дочь потерпевшей совершила ДТП со смертельным исходом и для положительного решения дела необходимо передать деньги. По такой схеме он обманул двух потерпевших, завладев свыше 1 млн тенге.

В качестве курьера выступила 27-летняя жительница столицы, нашедшая объявление о работе посредством Telegram-канала, она стала соучастницей группового преступления.

Виновная забирала деньги и отправляла на счет неизвестных лиц, при этом оставляя себе 10%.

Приговором суда подсудимая осуждена с взысканием материального ущерба в пользу потерпевших. Приговор вступил в законную силу.

В отношении соучастников, в том числе организатора преступления уголовное дело выделено в отдельное производство, по которому принимаются все меры по их установлению и дальнейшему привлечению к уголовной ответственности.

Прокуратура города Астаны призывает граждан быть бдительными и не передавать свои деньги незнакомым лицам, незамедлительно сообщать о таких фактах в полицию.