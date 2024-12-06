Посол Италии в Казахстане пишет книгу Kazakhstan in 10 words

Туризм
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Дана Аменова
корреспондент

Об этом дипломат рассказал в ходе авторского подкаста председателя правления нацкомпании Kazakh Tourism Кайрата Садвакасова Born Bold. Travel Boldcast, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazakh Tourism

Посол Италии в Казахстане Марко Альберти готовит к выпуску книгу Kazakhstan in 10 words.

Посол в своем труде описывает страну через призму личного опыта и своей трудовой деятельности. Книга призвана представить Казахстан с нового ракурса и будет интересна всем, кто хочет лучше познакомиться с страной.

По словам автора, книга будет основана на 10 ключевых словах, которые наиболее точно характеризуют Казахстан. Это станет основной уникальностью труда.

«Идея заключалась в том, чтобы спросить нескольких друзей какое слово, на их взгляд, лучше всего обозначает их страну. Затем я решил описать свой опыт, связанный с этим словом. Это основная концепция моей книги. Я намерен показать Казахстан изнутри. Книга будет состоять из 50-60 страниц. Она не была задумана как бестселлер. Я создал её, как воспоминания о моем пребывании в Казахстане. Я считаю, что если у вас есть значительный опыт, нужно поделиться им. Это помогает человечеству развиваться. Я хочу оставить это тем людям, которые придут после меня. Они смогут использовать мой опыт и улучшить то, что мы здесь сделали», — сказал посол.

Посол планирует опубликовать книгу на двух языках. Ее смогут прочитать не только казахстанцы, но и жители из других стран. 

#Италия #книга #посол #Kazakhstan in 10 words

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