«Для детей надо писать так же, как для взрослых, только лучше» – эти слова, ставшие крылатыми, в полной мере относятся к творчеству Сапаргали Бегалина. Он – писатель, поэт, переводчик, этнограф, а еще – один из основоположников казахской детской литературы. И может быть, из всех ипостасей последняя – самая важная, предопределенная ему свыше.

К 100-летнему юбилею Сапаргали Бегалина поэт, переводчик, детский писатель Музафар Алимбаев издал книгу о нем, в которой назвал его послом державы детства.

Его малая родина – аул Дегелен на востоке страны, в облас­ти, которая нынче носит имя Абая. Творчеством поэта Бегалин всегда восхищался. В своих воспоминаниях он называл день, когда отец привез книгу стихов Абая, одним из самых счастливых, а великого акына – своим учителем. Азам грамоты он обу­чился у своего дяди Смагула. А позже, как и многие мальчишки того времени, был отправлен на обучение к мулле.

С ранних лет Сапаргали Бегалин тянулся к знаниям, запоем читал восточных поэтов, с интересом слушал казахские жыры и дастаны, заучивая их наизусть и исполняя потом перед близкими. Позднее, когда он приедет в Семей, владение грамотой и стремление учиться сыграют определяющую роль в его жизни.

В 1914 году в журнале «Айкап» публикуются его первые стихи «Қазақ бозбалаларына», посвященные казахским юношам. В 1915-м он окончил русско-казахское училище и строил планы, но грянула Первая мировая война, и Сапаргали, как и многие, был мобилизован и отправлен на окопные работы под Петро­градом. В этот период он уже интересуется творчеством Абая, понимая, что философия акына очень близка ему.

В разные годы Бегалин трудился в Дегеленском волисполкоме, был членом Каркаралинского уездного исполкома, народным судьей, ответственным работником управления Туркестано-Сибирской железной дороги, Наркомзема, работал в газете «Теміржолшы», затем в Институте языкознания и литературы Академии наук Казахской ССР.

Его поэма «Тайны гор» вышла в свет в 1938 году в литературном журнале «Әдебиет және искусство». Последовашие за этим успех и признание вдохновили автора на новые поиски. Работая в республиканской газете железнодорожников, он много ездит по стране и много пишет.

Тогда же впервые публикуется поэма «Месть орла» по мотивам казахской легенды, которая сразу же пришлась по душе читателям разных возрастов. Дальше были рассказ «Жылқышы бала», повести «Сатжан», «Шокан», роман «Перевалы времени», поэма «Крылатый казах», посвященная Нуркену Абдирову, «Легенда Алтая» о Толегене Токтарове...

Всего в копилке трудов мастера пера 25 поэм, роман, 12 повес­тей, рассказы, девять одноакт­ных пьес, тексты песен. Также он переводил труды Пушкина, Лермонтова, Мамина-Сибиряка, Шевченко, Твардовского и других поэтов и прозаиков.

И все же особое место в творчестве Сапаргали Бегалина занимают произведения для детей. Его родные и близкие вспоминали, что он умел разговаривать с детьми на их языке, но при этом не теряя позиции взрослого. «В ребенке заложено много хорошего, задача взрослых – вовремя заметить и поддержать его стремление к добру» – эти слова Бегалина каждый родитель может повесить у себя над столом, чтобы помнить о своей роли – «заметить и поддержать».

– Как педагог я рекомендую родителям обратить внимание на следующие произведения Сапаргали Бегалина: рассказ «Обманутый тигр» и повесть «Сатжан». Главный герой рассказа – мальчик лет 10–12, который участвует вместе со взрослыми в ловле тигра. Примечательно, что написан он на основе реальных событий. Чтобы поймать тигра, взрослые используют народные методы, например, «киіз үймен аң аулау», буквально – охотиться с помощью юрты. В специально поставленной юрте помещали живую приманку, а сильные джигиты с оружием прятались тут же. Завлечь зверя нелегко, но умелые охотники смогли это сделать. Автор в повести тонко доносит главную мысль: казахи жили в гармонии с природой, просто так никогда не истребляли зверей, но иногда, чтобы спасти себя и скот, шли на крайние меры.

В повести «Сатжан» мальчик находит в горах гнездо сокола с птенцом, которого он забрал в аул. Сатжан сумел показать себя настоящим джигитом, приручив гордую птицу. Повесть написана очень точным и ярким языком, мастерски передан внут­ренний мир ребенка. Думаю, книга будет полезна не только детям, но и взрослым, – говорит педагог и переводчик Майра Айжарыкова.

Сапаргали Бегалин дружил со многими акынами и писателями. Его дети вспоминают, как во время проведения айтыса в Алма-Ате их дом заполнялся голосами поэтов. Там бывали Иса Байзаков, Кенен Азербаев, Жусупбек Елебеков и другие. С Исой Байзаковым они были близкими друзьями. Именно Бегалин сохранил его неизданные стихотворения и передал их семье.

Сапаргали Бегалин также был большим ценителем казахского фольклора. Он без устали собирал песни, поговорки и пословицы, легенды и сказки. Ему мы обязаны тем, что биография великого певца Жамбыла Жабаева была воссоздана по крупицам. Будучи научным сотрудником Института литературы Академии наук Казахской ССР, в период с 1944 по 1946 год он собирает обширный материал о Жамбыле и в 1946 году издает большую монографию о нем.

А в 1953 году вышла в свет книга Сапаргали Бегалина «Народные поэты», в которую он включил труды свыше сорока авторов, в том числе Жамбыла, Нурпеиса Байганина, Доскея Алимбаева, Кенена Азербаева, Нурхана Ахметбекова, Айманкула и других. И это далеко не единственный его труд, посвященный акынам и певцам прошлых столетий.

Жизнь Сапаргали Бегалина – это годы непрерывных творчес­ких исканий и напряженной работы. О себе он говорил так: «Мне нужно много трудиться, день и ночь, чтобы подняться до самого лучшего, что есть в себе!»

Умер патриарх казахской детской литературы в 1983 году, до конца своих дней не утратив душевной красоты, доброты и искренности.