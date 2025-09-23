Миссия Палестины в Лондоне преобразована в посольство, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

Фото из открытых источников

«Палестинский флаг был поднят на церемонии в Лондоне в ознаменование открытия нового посольства в Великобритании на месте палестинской миссии», - сообщил телеканал Sky News.

В церемонии открытия принял участие посол Палестины Хусам Зомлот. Он призвал ввести эмбарго на поставки оружия Израилю.

Ранее, 21 сентября, премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что страна официально признала государство Палестина. Также он уточнил, что движение ХАМАС не должно играть какую-либо роль в управлении Палестиной. Стармер выразил намерение расширить санкции против объединения.

Ранее несколько стран признали государство Палестина на ГА ООН.