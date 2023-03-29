Постановление Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан

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О регистрации депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан восьмого созыва, избранных по партийным спискам

В соответствии со статьями 12, 45, 46 и 98 Конституционного закона Республики Казахстан от 28 сентября 1995 года «О выборах в Республике Казахстан» Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан восьмого созыва:

1) по партийному списку Демократичес­кой Партии Казахстана «Ақ Жол»:

Барлыбаев Ерлан Хайланович

Бейсенбаев Ержан Алмабекович

Еспаева Дания Мадиевна

Иса Қазыбек Жарылқасынұлы

Перуашев Азат Турлыбекұлы

Садыков Аскар Аманбаевич

2) по партийному списку партии «AMANAT»:

Абдиев Ерлан Турсунбаевич

Абенов Мурат Абдуламитович

Авершин Константин Викторович

Адамбеков Тилектес Серикбайұлы

Аймагамбетов Асхат Канатович

Ашимбетов Нуржан Кемерович

Ашимжанов Жанарбек Садыканович

Әлтай Аманжол Дүйсенбайұлы

Башимов Марат Советович

Бейсенбаев Елнур Сабыржанович

Бейсенгалиев Берик Турсынбекович

Дементьева Наталья Григорьевна

Елеуов Галымжан Алмасбекович

Ергешбаев Мурат Нальхожаевич

Заитов Ринат Рифхатович

Измухамбетов Бактыкожа Салахатдинович

Имашева Снежанна Валерьевна

Казанцев Павел Олегович

Керімбек Болат Бақбергенұлы

Колода Дмитрий Владимирович

Кошанов Ерлан Жаканович

Кучинская Юлия Владимировна

Құспан Айгүл Сайфоллақызы

Мусабаев Самат Базарбаевич

Нұртаза Самат Русланұлы

Пономарев Сергей Михайлович

Рау Альберт Павлович

Рожин Максим Николаевич

Савельева Татьяна Михайловна

Саиров Ерлан Бияхметович

Сарсенгалиев Нартай Аралбаевич

Сарым Айдос Әміроллаұлы

Смагулов Бауржан Амиржанович

Смышляева Екатерина Васильевна

Сулейменова Жулдыз Досбергеновна

Такиев Мади Токешович

Толыкбаев Максат Маликович

Турганов Дюсенбай Нурбаевич

Шапак Унзила

Шаталов Никита Сергеевич

 

3) по партийному списку Народно-демократической патриотической партии «Ауыл»:

Абден Қарақат Жақсылыққызы

Арсютин Николай Геннадьевич

Баккожаев Анас Ахатович

Дайрабаев Жигули Молдакалыкович

Егізбаев Серік Рахметоллаұлы

Зейнуллин Аян Талгатович

Саурыков Ерболат Байузакович

Сериков Тансауле Габдыманапович

 

4) по партийному списку Общенациональной социал-демократической партии:

Ауесбаев Нурлан Сатыбалдиевич

Рахимжанов Асхат Нурмагамбетович

Сагандыкова Ажар Бахитовна

Сайлаубай Наурыз Саятович

 

5) по партийному списку Народной партии Казахстана:

Магеррамов Магеррам Мамедович

Сейтжан Кенжеғул Социалұлы

Смирнова Ирина Владимировна

Сұңқар Ислам Еркінұлы

Танашева Гаухар Шаймерденовна

 

6) по партийному списку партии «Respublica»:

Берденов Руслан Арысбекович

Куспеков Олжас Хайроллаевич

Наумова Динара Рустамовна

Тау Нургул

Ходжаназаров Айдарбек Асанович

Шукижанова Динара Аманжоловна

 

2. Вручить зарегистрированным депутатам Мажилиса Парламента Республики Казахстан удостоверения и нагрудные знаки.

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

 

Председатель Центральной

избирательной комиссии

Республики Казахстан Н. Абдиров

 

Секретарь Центральной

избирательной комиссии

Республики Казахстан М. Ерман

 

город Астана

28 марта 2023 года

№ 69⁄761

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