Постановления Правительства Республики Казахстан

Постановление Правительства Республики Казахстан Астана, Үкімет Үйі от 13 февраля 2014 года № 92Об утверждении стандартов государственных услуг в сфере промышленной собственностиПостановление Правительства Республики Казахстан Астана, Үкімет Үйі от 15 февраля 2014 года № 94Об утверждении стандартов государственных услуг в хлопковой отраслиПостановление Правительства Республики Казахстан Астана, Үкімет Үйі от 2 апреля 2014 года № 294Об установлении квот на привлечение иностранной рабочей силы по приоритетным проектам «Строительство нитки «С» газопровода «Казахстан – Китай», «Строительство линейной части газопровода «Бейнеу – Бозой – Шымкент», «Строительство второй и третьей очереди Жанажольского газоперерабатывающего завода на 2014 год
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