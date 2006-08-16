Постановления Правительства Республики Казахстан

Постановление Правительства Республики КазахстанО наименовании и переименовании организаций образования, культуры и здравоохранения Республики КазахстанПостановление Правительства Республики КазахстанОб утверждении списка товаров, реэкспорт которых может быть осуществлен при наличии надлежаще-оформленного письменного разрешения уполномоченного органа Республики КазахстанПостановление Правительства Республики КазахстанОб утверждении Правил включения запасов полезных ископаемых в государственный баланс и их списания с государственного баланса
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