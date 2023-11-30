Пострадавшим и семьям погибших при пожаре в Алматы будет оказана помощь – Смаилов

Правительство
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Премьер-министр РК Алихан Смаилов выразил соболезнования родным и близким погибших при пожаре в городе Алматы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный Telegram-канал правительства

Фото: primeminister.kz

«Потрясен трагедией, унесшей жизни людей в Алматы.

Правительство Республики Казахстан примет все меры для установления причин произошедшего, виновные будут привлечены к ответственности. Помощь будет оказана всем пострадавшим и семьям погибших.

Разделяю боль и горечь невосполнимой утраты и выражаю слова искреннего сочувствия родным и близким погибших.

Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим», – сказал Алихан Смаилов.

Напомним, 30 ноября 2023 года ночью в одном из хостелов Алматы произошел пожар. Предварительно, в нем на момент ЧП находились 72 человека, 59 из них эвакуировались сами. 13 человек погибли, четверо пострадали, одного из них госпитализировали.

По данным алматинской полиции, из 13 погибших четверо – иностранцы (двое граждан России и двое граждан Узбекистана), 9 казахстанцев.

Создана правительственная комиссия по расследованию причин и ликвидации последствий пожара. Зарегистрировано уголовное дело по статье "Нарушение требований пожарной безопасности". 

Всех эвакуированных постояльцев акимат города разместил во временном жилье

Глава государства выразил соболезнования родным и близким граждан Казахстана и иностранных государств, погибших в хостеле в Алматы.

#Смаилов #Алматы #Правительство #пожар #происшествие #хостел

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