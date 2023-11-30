Пострадавшим и семьям погибших при пожаре в Алматы будет оказана помощь – Смаилов

Премьер-министр РК Алихан Смаилов выразил соболезнования родным и близким погибших при пожаре в городе Алматы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный Telegram-канал правительства
«Потрясен трагедией, унесшей жизни людей в Алматы.
Правительство Республики Казахстан примет все меры для установления причин произошедшего, виновные будут привлечены к ответственности. Помощь будет оказана всем пострадавшим и семьям погибших.
Разделяю боль и горечь невосполнимой утраты и выражаю слова искреннего сочувствия родным и близким погибших.
Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим», – сказал Алихан Смаилов.
Напомним, 30 ноября 2023 года ночью в одном из хостелов Алматы произошел пожар. Предварительно, в нем на момент ЧП находились 72 человека, 59 из них эвакуировались сами. 13 человек погибли, четверо пострадали, одного из них госпитализировали.
По данным алматинской полиции, из 13 погибших четверо – иностранцы (двое граждан России и двое граждан Узбекистана), 9 казахстанцев.
Создана правительственная комиссия по расследованию причин и ликвидации последствий пожара. Зарегистрировано уголовное дело по статье "Нарушение требований пожарной безопасности".
Всех эвакуированных постояльцев акимат города разместил во временном жилье.
Глава государства выразил соболезнования родным и близким граждан Казахстана и иностранных государств, погибших в хостеле в Алматы.