Пострадавшим от засухи фермерам могут продлить срок уплаты кредитов

Правительство, Экономика, Сельское хозяйство
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

АО «НУХ «Байтерек», АО «Аграрная кредитная корпорация и АО «Казагрофинанс» поручено помогать в предоставлении отсрочки тем фермерам, которые действительно пострадали.

Фото: Kazpravda.kz

На оперативном совещании в Правительстве, прошедшем под председательством заместителя премьер-министра – министра торговли и интеграции Серика Жумангарина, обсудили масштаб ситуации и возможные меры господдержки в связи с аномальной жарой и малыми дождями в отдельных регионах Казахстана, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.

Холдинг «Байтерек», АО «Аграрная кредитная корпорация» и АО «КазАгроФинанс» рассмотрят возможность предоставления отсрочки по уплате кредитов фермерам, пострадавшим от засухи. Кроме того, впервые с этого года будут выделены дополнительные объемы дизельного топлива по льготной цене для проведения кормозаготовительных работ.  

По данным Министерства сельского хозяйства, по овощным культурам в хорошем состоянии находятся порядка 70% посевов 119 тыс. га, в удовлетворительном – 14,4%, или 24,5 тыс. га. Из всех зерновых колосовых в хорошем состоянии находятся 8,3 млн га, это 50,2% всех посевов, в удовлетворительном – 7,2 млн га, 43,7%. Масленичные пострадали чуть больше, в хорошем состоянии находится: 43,6%, или 1,4 млн га посевов, в удовлетворительном – 47,7%, или 1,5 млн га.

«На сегодня основной задачей является своевременная подготовка к уборочной кампании и заготовка кормов. По оперативным данным акиматов, уже заготовлено порядка 8 млн тонн сена, что составляет 32% от плана. На субсидирование стоимости затрат на корма в 2023 году регионами выделено 11,7 млрд тенге. Помимо этого, по итогам 2022 года в Продкорпорации сформирован фуражный фонд зерна в объеме 235,2 тыс. тонн. При необходимости это зерно будет направлено в качестве поддержки животноводческим и птицеводческим хозяйствам по удешевленной цене. Впервые с этого года будут выделены дополнительные объемы дизельного топлива по льготной цене для проведения кормозаготовительных работ», — заявил вице-министр сельского хозяйства Ербол Тасжуреков.

Вице-министр сельского хозяйства отметил низкий уровень исполнения в регионах Дорожной карты по развитию отрасли кормопроизводства на 2022-2025 годы.

«Акиматы не в полной мере используют имеющиеся возможности по расширению доли кормовых культур в севообороте, в первую очередь на поливных землях, по повышению продуктивности пастбищных угодий», — подчеркнул он.   

Одним из инструментов нивелирования рисков в сельском хозяйстве, в том числе последствий засухи, является страхование посевов и сельхозживотных. Для этого в растениеводстве и животноводстве действуют 16 страховых продуктов, по которым субсидируется часть страховой премии. В прошлом году внесли изменения в Правила субсидирования страховых премий, согласно которым норматив субсидирования страховых премий вырос с 50% до 80%.

Однако фермеры, несмотря на непредсказуемость климата на большинстве территорий Казахстана, слабо пользуются инструментом страхования. В этом году всего застраховано 258,2 тыс. га зерновых и масличных культур, 152 тыс. садовых деревьев, 5,4 тыс. голов животных (КРС, МРС, лошади), 428,2 тыс. голов птиц. Страховая премия составила 1,6 млрд тенге, из которых было субсидировано 1,3 млрд тенге. Из выделенных республиканским бюджетом средств на субсидирование страховых премий в размере 5,9 млрд тенге освоено всего 2,4 млрд тенге.

На совещании заслушали акимов Павлодарской, Акмолинской, Карагандинской и других областей, где отмечается наибольшее негативное влияние аномальной жары. Руководители регионов озвучили ситуацию в своих областях и высказали предложения по ее стабилизации.

«Очень низкий уровень заготовки кормов при плане на год в 25 млн тонн всего 8 млн тонн собрали. Заготовка сенажа – всего 12% плана, соломы – 4,3%. Понятно, что основная заготовка соломы, силоса и концентрированных кормов начнется с сентября, но по остальным это очень низкий показатель. Поручаю усилить темпы кормозаготовки в регионах и постоянно мониторить цены на корма, чтобы не допускать необоснованного роста цен. Кроме того, учитывая возможные последствия засухи в отдельных районах, фермеры могут начать обращаться за отсрочкой по уплате кредитов. АО «НУХ «Байтерек», АО «Аграрная кредитная корпорация и АО «Казагрофинанс» необходимо оказывать содействие в предоставлении отсрочки по уплате кредитов тем фермерам, которые действительно пострадали», — подчеркнул Серик Жумангарин.

 

#Правительство #поддержка #кредит #засуха #фермеры #отсрочка

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