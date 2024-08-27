Почти 400 млн тенге присвоил из бюджета чиновник в Шымкенте

Через строительство банного комплекса, зарегистрированного на имя родителей, он легализовал деньги

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В межрайонном суде по уголовным делам Шымкента рассмотрели уголовное дело в отношении заместителя руководителя управления жилья города и частного предпринимателя, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Верховный суд РК

Чиновника обвиняли в хищении бюджетных средств группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере, легализации денег, полученных преступным путем должностным лицом, а предпринимателя - в хищении бюджетных средств группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере.

В суде установили, что в 2023 году замруководителя управления жилья, при пособничестве частного предпринимателя, присвоил из бюджета более 367 млн тенге, выделенных на ремонтные работы многоэтажных жилых домов и их технологическое обследование на сейсмоустойчивость.

«Предприниматель выводил деньги через подставное ТОО – победителя госзакупок по вышеуказанным работам. Районный чиновник через строительство банного комплекса, зарегистрированного на имя родителей, легализовал деньги. Вина подсудимых доказана показаниями свидетелей, вещественными доказательствами, результатами НСД, заключениями специалистов и экспертов, также другими доказательствами, собранными по делу», – говорится в сообщении.

По приговору суда чиновник признан виновным и приговорен к 9 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Предпринимателю назначили наказание в виде 8 лет лишения свободы.