Содержательность и конкретика

Соответствующие политические заявления при этом подкрепляются конкретными шагами: накануне визита прошел двусторонний бизнес-форум, в рамках визита достигнут ряд соглашений, укрепляющих базу взаимодействия Казахстана и Италии.

Напомним, что Председателя Совета министров Италии Джорджу Мелони в Астане ожидали с визитом еще месяц назад, в конце апреля 2025 года. Однако в силу объективных причин даты официальной поездки пришлось пересмотреть. В результате она состоялась во время проведения в казахстанской столице Astana International Forum – крупного международного мероприя­тия, на котором обсуждаются самые важные и актуальные вопросы глобальной повестки.

Высокая гостья, кстати, стала одним из спикеров AIF: Касым-Жомарт Токаев и Джорджа­ Мелони приняли участие в специальной сессии, открывшей второй день форума. На ней Премьер-министр Италии выступила с докладом о текущей геополитической ситуации и региональном сотрудничестве, а также высказалась о своем визите в Казахстан, подчеркнув, что мероприятия в его рамках – это не протокольные встречи, а содержательные переговоры, которые позитивно скажутся на стратегическом сотрудничестве двух государств во многих важнейших областях.

Большое событие для двусторонних отношений

Официальные двусторонние переговоры лидеров Казахстана и Италии проходили, как обычно, в резиденции Акорда. Им предшествовала традиционная торжественная церемония встречи высокой гостьи – с представлением членов официальных делегаций, приветственным рапортом начальника роты почетного караула, гимнами двух стран в исполнении Президентского оркестра.

Первую часть переговоров Касым-Жомарт­ Токаев и Джорджа­ Мелони провели в формате тет-а-тет. Глава нашего государства поблагодарил Председателя Совета министров Италии за то, что она приняла приглашение посетить с официальным визитом Казахстан.

– Ваш визит – это большое событие в нашем двустороннем сотрудничестве. Мы придаем особое значение укреплению взаимных связей, дружбы и доверия. Не случайно Италия является третьим торговым партнером Казахстана в мире, а также крупнейшим партнером в Европе. Считаю, что мы должны сохранить высокую динамику нашего сотрудничества. Безусловно, Ваш визит сыграет очень важную роль в плане придания дополнительного импульса развитию многогранного сотрудничества между двумя странами, – сказал Президент Казахстана.

Также Глава государства выразил признательность Премьер-министру Италии за участие в специальной сессии Международного форума Астана. В свою очередь Джорджа Мелони подчеркнула, что данный визит призван активизировать казахстанско-­итальянские отношения.

– Хочу еще раз выразить Вам благодарность за приглашение и теплый прием, а также за то, что предоставили мне возможность выступить с речью на Международном форуме Астана, который становится все более значимой площадкой для диалога. Мы рассматриваем Казахстан в качестве стратегического партнера Италии, а данный регион – как стратегически важный перекресток. Нам нужен диалог, и Вы очень хорошо понимаете это. Казахстан­ является важным партнером для Италии во многих областях. Наше сотрудничество всегда было очень плодотворным. Но всегда есть возможность добиться большего, начиная с энергетики и заканчивая культурой, обменом между нашими университетами и нашими народами, – отметила Председатель Совета министров Италии.

В ходе встречи собеседники обсудили перспективы расширения торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. Кроме того, состоялся обмен мнениями по актуальным темам региональной и международной повестки.

Дальнейшее сближение

Обсуждение перспектив развития казахстанско-итальянского сотрудничества Касым-Жомарт Токаев и Джорджа Мелони продолжили в расширенном составе – с участием делегаций двух стран.

Открывая встречу, Глава нашего государства отметил, что Казахстан­ и Италия являются стратегическими партнерами, отношения которых основаны на взаимном уважении, доверии и общих интересах. По его словам, между двумя странами сложился тесный политический диалог, развивается прочное экономическое сотрудничество, активно укрепляются культурно-гуманитарные связи.

Касым-Жомарт Токаев вновь подчеркнул, что Италия занимает третье место среди торговых партнеров Казахстана и входит в число крупнейших инвесторов. Товарооборот между странами вырос на 24%, достигнув 20 млрд долларов за прошлый год.

– Мы высоко ценим стремление и приверженность итальянского Правительства под Вашим руководством к развитию тесных отношений с Казахстаном не только в сфере торговли и инвестиций, но и в укреплении связей и сотрудничества между парламентами наших стран. Мы также искренне благодарны за наше взаимодействие в гуманитарной сфере. Ваш визит имеет огромное значение в плане придания мощного импульса дальнейшему развитию нашего сотрудничества. Убежден, что Казахстан и Италия продолжат выступать на международной арене в качестве надежных и стратегических партнеров, – сказал

Касым-Жомарт Токаев.

Президент добавил, что за последние 20 лет Италия инвестировала в экономику Казахстана до 7,6 млрд долларов. В нашей стране успешно работают около 270 итальянских компаний, включая таких крупных инвесторов, как ENI, SDF Group, PetroValves, Maire Tecnimont и Ballestra.

В свою очередь Джорджа Мелони­ высказала мнение, что уровень сотрудничества между двумя странами в полной мере соответствует духу стратегического партнерства.

– Хочу подчеркнуть, что я считаю Вас одним из наиболее праг­матичных лидеров, с которыми мне доводилось встречаться, – обратилась Премьер-министр Италии к Главе нашего государства. – Общение с человеком, глубоко понимающим сложность текущих вызовов, чрезвычайно ценно. Радует, что в это сложное время есть и хорошие новости, одна из которых – это исключительные отношения между Италией и Казахстаном. Наши связи находятся на высоком уровне, и мы неоднократно это отмечали. Но всегда есть возможности для их дальнейшего укрепления – именно в этом и заключается цель данного визита. Мы признаем значимость Вашей страны и региона как исторического перекрестка, соединяющего Запад и Восток, – заявила она.

В ходе переговоров стороны обсудили широкий спектр воп­росов, охватывающих ключевые направления двусторонней повестки. Подтверждена обоюдная заинтересованность в дальнейшем укреп­лении партнерства и реализации новых инициатив, способствующих поступательному развитию казахстанско-итальянских отношений.

Заявления, соглашения, меморандумы

По итогам переговоров Президент Касым-Жомарт Токаев и Председатель Совета министров Джорджа Мелони приняли Совместное заявление о расширении стратегического партнерства Казахстана и Италии. Кроме того, в присутствии двух лидеров члены официальных делегаций обменялись рядом подписанных между нашими странами документов.

Так, правительства Казахстана и Италии заключили Соглашение о реадмиссии лиц. Принято Совместное заявление между Министерством промышленности и строительства Казахстана и Министерством предприятий и «Сделано в Италии», Министерством окружающей среды и энергетической безопасности Италии о сотрудничестве в области критических полезных ископаемых и критических сырьевых материалов.

АО «Самрук-Қазына» подписало Меморандум о сотрудничестве с Maire Tecnimont, а также Соглашение о сотрудничестве с Ansaldo. Меморандум о реализации программы сотрудничества по продвижению практических решений, связанных с водными вызовами, путем обмена знаниями и лучшими практиками в области водного управления заключен между Министерством водных ресурсов и ирригации РК и OICE.

Также подписаны Совместная декларация между Банком развития Казахстана, Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. и SACE SpA; Меморандум о взаимопонимании между АО «Самрук-Энерго» и SACE SpA; Меморандум о сотрудничестве между АО «НК «Kazakh Invest» и Italian Trade Agency.