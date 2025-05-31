Переговоры Касым-Жомарта Токаева и Джорджи Мелони, состоявшиеся в рамках ее первого официального визита в Казахстан, продемонстрировали взаимное стремление двух стран к укреплению сложившихся партнерских связей и приданию большей динамики казахско-итальянскому сотрудничеству по всему спектру направлений.
Содержательность и конкретика
Соответствующие политические заявления при этом подкрепляются конкретными шагами: накануне визита прошел двусторонний бизнес-форум, в рамках визита достигнут ряд соглашений, укрепляющих базу взаимодействия Казахстана и Италии.
Напомним, что Председателя Совета министров Италии Джорджу Мелони в Астане ожидали с визитом еще месяц назад, в конце апреля 2025 года. Однако в силу объективных причин даты официальной поездки пришлось пересмотреть. В результате она состоялась во время проведения в казахстанской столице Astana International Forum – крупного международного мероприятия, на котором обсуждаются самые важные и актуальные вопросы глобальной повестки.