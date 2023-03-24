Потепление до 26 градусов ожидается в Казахстане 25-27 марта

На большей части страны сохранится погода преимущественно без осадков.

Фото: Kazpravda.kz

РГП "Казгидромет" представило прогноз погоды по Казахстану на ближайшие три дня, 25-27 марта, сообщает Kazpravda.kz.

По данным метеослужбы, под влиянием поля повышенного атмосферного давления, на большей части страны сохранится погода преимущественно без осадков, лишь в отдельных районах пройдут ночью небольшие осадки (дождь, снег), днем - небольшой дождь, усиление ветра.

27 марта на юго-востоке страны ожидается дождь, в горных районах - туман. Значительных колебаний в температурном фоне не ожидается.

На западе республики столбики термометров в дневное время достигнут 12-26 тепла, на северо-западе 5-20 тепла, на севере, востоке и в центре 2-15 тепла, на юге и юго-востоке 13-25 тепла, в горных районах 8-13 тепла.