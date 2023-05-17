Потепление ожидает казахстанцев 18-20 мая

Метеорологи спрогнозировали повышение температурного фона по республике в ближайшие три дня, сообщает корреспондент Кazpravda.kz со ссылкой на РГП « Казгидромет ».

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По данным метеослужбы, погоду большей части Казахстана определяет южный циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы, с которыми ожидаются дожди с грозами и выпадением града.

Сильные дожди прогнозируются 18-20 мая на северо-западе и в центре, 18-19 мая - на юге, 18-20 мая - на юго-востоке страны.

Также по республике ожидается усиление ветра.

В целом по Казахстану прогнозируется повышение температурного фона.

На севере, востоке и в центре республики в ночные часы все еще сохранятся заморозки до 3 градусов.