Потрепали «моряков» и «тигров»

Столичный «Барыс» одержал две победы подряд в регулярном первенстве Континентальной хоккейной лиги.

После неожиданной домашней оплеухи от китайского «Куньлунь Ред Стар», которому наша команда уступила со счетом 0:5, «барсы» смогли взять себя в руки и два следующих поединка провели уже на победной волне.

Так, первым под раздачу попал «Адмирал» из Владивостока. Защитник сборной Казахстана Егор Шалапов вывел хозяев вперед на 10-й минуте, а на 15-й его сокомандник как по клубу, так и национальной команде, нападающий Алихан Асетов забросил вторую шайбу. В середине третьего периода, у «моряков» Дальнего Востока отличился Евгений Лисовец, но на 51-й минуте точку во встрече точным брос­ком поставил наш американский легионер Энтони Луис. Итоговый счет встречи – 3:1 в пользу «Барыса».

Еще более убедительно «барсы» сыграли против «амурских тигров», то есть хабаровского «Амура» у которых, как и у нас, талисманом клуба является один из самых грозных хищников планеты.

На исходе 7-й минуты встречи дебютную для себя шайбу в новом сезоне забил наш звездный нападающий Никита Михайлис, которому со старта чемпионата очень не везло в реализации моментов. За 30 секунд до свитка на первый перерыв у россиян статус-кво восстановил Павел Махановский, который, как оказалось впоследствии, забросил единственную шайбу у гостей.

Определяющим в матче стал второй период, когда «Барыс» всего лишь за 72 секунды забросил три подряд шайбы в ворота гостей. На 26-й минуте отличился Ансар Шайхмедденов, а на 27-й минуте голы забили Юрий Сергиенко и капитан нашей дружины канадец Линден Вей.

Точку же в поединке на этот раз поставил Егор Петухов, отличившийся в начале второго периода и установивший окончательный счет 5:1 в нашу пользу.

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка так прокомментировал уверенную победу над «Амуром»:

– В первом периоде неплохо играли, но позволяли немного небрежные решения принимать при начале атаки. Спасибо команде за хорошую реакцию на первые двадцать минут. Во втором периоде мы уже вышли с другой энергией. Здорово играли в зоне атаки, хорошие голы забили и еще могли забивать. В третьем периоде мы попросили ребят сыграть строго, не дать сопернику возможности что-то сделать в нашей зоне и при этом ждали контратаки. Все хотели довести дело до победы.

Что касется Никиты Михайлиса, то он свои голы еще забьет, и достаточно много. Я уже говорил, что он приносит команде пользу во всех компонентах. Даже у самых лучших бомбардиров бывают отрезки, когда они просто не забивают. Спасибо ребятам, спасибо болельщикам за этот матч! – сказал Андрей Скабелка.