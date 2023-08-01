Повлияли еврокубки?

Очередной тур чемпионата Казахстана был посвящен воспитаннику карагандинского футбола и ветерану отечественного спорта Сергею Викторовичу Стукашову. Он начал карьеру в «Шахтере», после чего получил предложение от алматинского «Кайрата», где провел большую часть карьеры до перехода в московское «Динамо». Всего в чемпионате СССР провел 223 матча, забив 52 гола. В сборной СССР сыграл шесть матчей. Является победителем юношеского турнира УЕФА, призером юниорского чемпионата мира, серебряным призером чемпионата СССР. После завершения карьеры работал тренером

СДЮСШОР «Динамо», «Спартак» (Щелково), «Рубин» (Казань) и «Кайрат» (Алматы).

А теперь об играх в высшем дивизионе страны – Премьер-лиге, где больше всего удивил действующий чемпион Казахстана. После гостевого разгрома в Хорватии от загребского «Динамо» со счетом 0:4 в Лиге чемпионов УЕФА «Астана» проиграла и на внутренней арене в выездной игре против петропавловского «Кызылжара» со счетом 0:1. Отметим, что уже завтра столичная дружина на своем поле проведет ответный матч против хорватского клуба.

Потерял очки в КПЛ и «Актобе», который совсем недавно в Грузии уверенно победил «Динамо» из Кутаиси со счетом 4:1 в Лиге конференций УЕФА. В воскресенье актюбинцы в гостях сыграли вничью с актауским «Каспием» – 2:2.

Кстати, несколько игр нынешнего тура были перенесены на другое время. Например, не выс­тупали еще одни участники еврокубков – шымкентский «Ордабасы» и костанайский «Тобол». А потому мы назовем результаты лишь оставшихся шести команд. Так, «Атырау» дома уступил талдыкорганскому «Жетысу» – 0:1; «Аксу» из Павлодарской области нанес поражение гос­тившему у него карагандинскому «Шахтеру» со счетом 2:1; алматинский «Кайрат» на выезде не смог обыграть кызылординский «Кайсар», завершив встречу со счетом 0:0.