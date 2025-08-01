В ходе совещания обсуждены механизмы и подходы, направленные на усиление содержания и качества воспитательной работы в организациях образования.

Были заслушаны доклады минист­ра просвещения Гани Бейсембаева и руководителя Национальной академии образования им. Ы. Алтынсарина Назипы Аюбаевой.

Государственный советник поручил организовать на предстоящем августовском саммите педагогов тематические площадки, посвященные дальнейшему совершенствованию воспитательной работы в школах.

Ерлан Карин подчеркнул, что успешная организация воспитательного процесса требует комплексного подхода и тесного взаимодействия государства, школ и родителей.

По итогам совещания госорганам поручено продолжить работу по внедрению единой программы воспитательной работы во всех учреждениях образования.