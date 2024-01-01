Пой, Сашка! Пой!

Сладкие подарки вручили всем детишкам. А юный Саша Лознухо получил особенный подарок – от имени Главы государства ему передали желанный новый микро­фон и большую колонку для занятий пением.

Саше сейчас девять лет, он учится во втором классе и очень любит петь. Несмотря на юный возраст, уже является лауреатом республиканских творческих конкурсов. В канун Нового года мальчишка написал письмо Президенту страны, в котором рассказал, что его кумир – Димаш, а сам он мечтает иметь собственный микрофон, чтобы разучивать новые песни.

Ответ последовал незамедлительно – заветную аппаратуру и поздравительную открытку от Главы государства ему передал заместитель акима области Улытау Улантай Усенов. Он же вручил сладости всем ребятишкам, собравшимся на праздник.

Сегодня в центре воспитываются 57 детей во временной и постоянной группах. Как признался директор структуры Газиз Жетибаев, главное желание их сотрудников – чтобы дети из постоянной группы обрели свою семью. И частично оно исполнилось – в этом году были устроены 16 ребятишек. Восемь – в патронатные семьи, четверо взяты под опеку, трое вернулись в родные семьи, одного ребенка усыновили.

Не менее важной задачей для себя директор и воспитатели центра считают социализацию подопечных. Дети обучаются в семи средних школах города, посещают Дворец спорта «Улытау», есть своя баскетбольная команда. Двое ребят профессионально занимаются боксом – они уже кандидаты в мастера спорта и являются членами молодежной сборной. Недавно один из них завоевал второе место на меж­дународном турнире по боксу в Румынии.

Но ребятишки увлекаются не только спортом. Саша Лознухо поет, а еще в центре есть свой танцевальный ансамбль «Тау гүл», который является лауреатом респуб­ликанских, международных конкурсов.

– В этом году 25 наших подопечных ездили с трехдневной экскурсией в столицу нашей Родины. При этом самые радостные впечатления у них остались после посещения знаменитого театра «Астана Опера», – рассказал Газиз Жетибаев. – Ну а летом воспитанники детского дома выезжают отдыхать в санатории. В этот раз они побывали на Алтае, до этого – в Алматы.