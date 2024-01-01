Пой, Сашка! Пой! Общество 1 января 2024 г. 3:30 0 Юлия Пулина Воспитанников центра поддержки детей Жезказгана, находящихся в трудной жизненной ситуации, поздравили с Новым годом. фото автора Сладкие подарки вручили всем детишкам. А юный Саша Лознухо получил особенный подарок – от имени Главы государства ему передали желанный новый микрофон и большую колонку для занятий пением. Саше сейчас девять лет, он учится во втором классе и очень любит петь. Несмотря на юный возраст, уже является лауреатом республиканских творческих конкурсов. В канун Нового года мальчишка написал письмо Президенту страны, в котором рассказал, что его кумир – Димаш, а сам он мечтает иметь собственный микрофон, чтобы разучивать новые песни. Ответ последовал незамедлительно – заветную аппаратуру и поздравительную открытку от Главы государства ему передал заместитель акима области Улытау Улантай Усенов. Он же вручил сладости всем ребятишкам, собравшимся на праздник. Сегодня в центре воспитываются 57 детей во временной и постоянной группах. Как признался директор структуры Газиз Жетибаев, главное желание их сотрудников – чтобы дети из постоянной группы обрели свою семью. И частично оно исполнилось – в этом году были устроены 16 ребятишек. Восемь – в патронатные семьи, четверо взяты под опеку, трое вернулись в родные семьи, одного ребенка усыновили. Не менее важной задачей для себя директор и воспитатели центра считают социализацию подопечных. Дети обучаются в семи средних школах города, посещают Дворец спорта «Улытау», есть своя баскетбольная команда. Двое ребят профессионально занимаются боксом – они уже кандидаты в мастера спорта и являются членами молодежной сборной. Недавно один из них завоевал второе место на международном турнире по боксу в Румынии. Но ребятишки увлекаются не только спортом. Саша Лознухо поет, а еще в центре есть свой танцевальный ансамбль «Тау гүл», который является лауреатом республиканских, международных конкурсов. – В этом году 25 наших подопечных ездили с трехдневной экскурсией в столицу нашей Родины. При этом самые радостные впечатления у них остались после посещения знаменитого театра «Астана Опера», – рассказал Газиз Жетибаев. – Ну а летом воспитанники детского дома выезжают отдыхать в санатории. В этот раз они побывали на Алтае, до этого – в Алматы. #дети #подарки #Жезказган #2024 #поздравления #Новый год