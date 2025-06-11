Поймать удачу: как мошенники проводят фейковые розыгрыши и опросы

Мошенничество
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Наверняка каждый хотя бы раз видел в Сети приглашение поучаствовать в розыгрыше или пройти опрос за деньги. Часто за этими предложениями стоят мошенники. Рассказываем, как работают такие схемы и как их вовремя распознать.

 В чем суть? 

Мошеннические схемы с опросами и розыгрышами работают более или менее одинаково. Мошенники размещают в социальных сетях объявление о розыгрыше ценных призов от имени какого-нибудь известного бренда. Под постом прикрепляют ссылку на сайт с «розыгрышем». После пары манипуляций, например, выбора случайного номера или прокрутки «барабана» на экране, потенциальная жертва видит сообщение о том, что она выиграла крупную сумму или дорогой приз. 

В случае с опросом все почти также. Мошенники тоже используют социальные сети, где запускают рекламу платного опроса от имени известного бренда. При переходе по прикрепленной ссылке, жертва отвечает на несколько очень легких вопросов, а после ей предлагают забрать причитающееся вознаграждение. 

Как мошенники получают от этого деньги? 

Есть два основных пути:

  • Фишинг. 

 Жертву просят ввести данные банковской карты на специальном сайте. Якобы для того, чтобы получить выигрыш или вознаграждение.  На самом деле этот сайт - мошеннический. То есть, преступники видят номер карты, ее срок действия и CVC-код, которые вводит жертва. Так они получают полный доступ к банковской карте, и воруют с нее деньги. 

  • Оплата «комиссии»

Жертве говорят, что для получения выигрыша или вознаграждения, нужно уплатить комиссию. Определенную сумму просят перевести по номеру банковской карты. После этого мошенники перестают выходить на связь, а никакого «выигрыша», естественно, не поступает. 

Значит, все опросы и розыгрыши в Сети  - обман? 

Нет. В Интернете вполне могут проводить реальные розыгрыши и платные опросы. 

Как отличить настоящий розыгрыш от фейка? 

Во-первых, если розыгрыш проводится от имени известного бренда или знаменитости, проверьте их официальные аккаунты и сайты. Если там о розыгрыше ничего не сказано - перед вами фейк. 

Во-вторых, розыгрыши с дорогими призами, такими как топовые смартфоны, автомобили или крупные суммы денег, как правило, нужны для поднятия популярности бренда или блогера. Такие розыгрыши активно рекламируют в публичном пространстве, а из финалов делают настоящее шоу с ведущими и толпой зрителей. Если вам говорят, что вы выиграли миллион, не вставая с дивана, и предлагают потихоньку перевести вам его на карту - скорее всего, вам попались мошенники. 

А реальные опросы за деньги бывают? 

Да. Компании действительно могут интересоваться мнением своих клиентов в Сети. У реального опроса есть отличительные признаки: 

  1. Объявление о нем размещено на официальном сайте либо в официальном аккаунте бренда, который его проводит. 
  2. Участвовать в опросе могут не все подряд, а только целевая аудитория бренда: молодые мамы, студенты, владельцы домашних животных, автолюбители и так далее. 
  3. Если за прохождение опроса действительно платят, то никаких «комиссий»  при этом не требуют. 

Как точно не попасться мошенникам? 

Никогда не сообщайте CVC\CVV код вашей банковской карты. Также не следует называть посторонним людям срок ее действия - в некоторых платежных системах его достаточно, чтобы совершить покупку. 

Ни в коем случае и ни при каких обстоятельствах не передавайте третьим лицам коды из SMS. Держите в секрете логины и пароли от личных аккаунтов, в том числе электронной почты и мобильного банкинга.  

Самое главное - помнить, что легких денег не бывает. Никто не станет просто так раздавать миллионы в Интернете или платить за ответы на элементарные вопросы. 

Недавно в рамках кампании «Kaspi.kz против мошенников» вышел новый ролик -   про мошенников, проводящих такие «опросы» и «розыгрыши». Посмотрите, как они работают. 

Напомним, что Kaspi.kz при поддержке Агентства по развитию и регулированию финансового рынка снял целую серию видеороликов о самых распространенных схемах мошенничества, чтобы люди знали, как не стать жертвой обмана. Новые видео выходят каждые две недели на официальном Youtube-канале Kaspi.kz. 

#фейк #мошенники #розыгрыш

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