Ажиотажный спрос на сахар не обошел стороной и Павлодар – горожане смели с прилавков продукт даже по рыночной стоимости, не успевают пополняться и «социальные» полки магазинов.

Поход в магазин для многих превратился в квест – в поисках дешевого сахара горожане обходят десятки социальных торговых точек, чтобы приобрести сладкий песок по 264 тенге за кило. Такова нынче розничная цена продукта, поставляемого из стабфонда региона.

Разница с рыночными ценниками разительная – в большинст­ве магазинов сахар продают по цене от 420 до 480 тенге за килограмм. Хотя правильнее будет сказать – продавали, ибо вечером в минувшее воскресенье многие продавцы твердили одно: «Закончился, когда привезут – не знаем».

Между тем власти региона и представители крупных торговых сетей призывают население не создавать ажиотаж – товара на складах достаточно. И касается это, кстати, не только сахара, небывалый спрос на который возник после сообщения России о запрете его экспорта и комментария нашего МТИ о том, что продукта в стране хватит на три месяца.

– В региональном стабилизационном фонде сейчас аккумулировано более 6 тысяч тонн социально значимых продуктов питания на сумму более чем миллиард тенге. Идет закуп еще 1,5 тысячи тонн товаров. По данным на субботу, 12 марта, в стабфонде имеется 2 тысячи тонн сахара, 2 тысячи тонн муки.

Продукты отгружаются в супермаркеты пяти крупных торговых сетей и в розничные магазины-парт­неры стабфонда. Выдерживается торговая надбавка в 10%, поэтому цены на социальных прилавках ниже рыночных, например, ­килограмм сахара стоит 264 тенге, – ­сообщил в выходные начальник управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Ернур Жаутикбаев.