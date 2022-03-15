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Поймай кило, если сможешь
Бескорсая Екатерина
cобкор по Павлодарской области

Ажиотажный спрос на сахар не обошел стороной и Павлодар – горожане смели с прилавков продукт даже по рыночной стоимости, не успевают пополняться и «социальные» полки магазинов.

Поход в магазин для многих превратился в квест – в поисках дешевого сахара горожане обходят десятки социальных торговых точек, чтобы приобрести сладкий песок по 264 тенге за кило. Такова нынче розничная цена продукта, поставляемого из стабфонда региона.

Разница с рыночными ценниками разительная – в большинст­ве магазинов сахар продают по цене от 420 до 480 тенге за килограмм. Хотя правильнее будет сказать – продавали, ибо вечером в минувшее воскресенье многие продавцы твердили одно: «Закончился, когда привезут – не знаем».

Между тем власти региона и представители крупных торговых сетей призывают население не создавать ажиотаж – товара на складах достаточно. И касается это, кстати, не только сахара, небывалый спрос на который возник после сообщения России о запрете его экспорта и комментария нашего МТИ о том, что продукта в стране хватит на три месяца.

– В региональном стабилизационном фонде сейчас аккумулировано более 6 тысяч тонн социально значимых продуктов питания на сумму более чем миллиард тенге. Идет закуп еще 1,5 тысячи тонн товаров. По данным на субботу, 12 марта, в стабфонде имеется 2 тысячи тонн сахара, 2 тысячи тонн муки.

Продукты отгружаются в супермаркеты пяти крупных торговых сетей и в розничные магазины-парт­неры стабфонда. Выдерживается торговая надбавка в 10%, поэтому цены на социальных прилавках ниже рыночных, например, ­килограмм сахара стоит 264 тенге, – ­сообщил в выходные начальник управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Ернур Жаутикбаев.

В пресс-службе СПК «Павлодар», ответственной за стабфонд, добавили, что в последнее время объемы заявок магазинов увеличились почти вдвое. А отгрузка по таким заявкам идет еже­дневно: например, 11 марта объем реа­лизации превысил 41,7 тонны, 13 марта – 37,4 тонны, 14 марта – 37,7 тонны.

Уже в понедельник, 14 марта, стало известно о крупной партии товара, в целом пополнившей стабфонд, – теперь его объем превышает 7,1 тыс. тонн. В соцсетях распространяются кадры разгрузки сахара – целая стена из уложенных друг на друга мешков должна была бы впечатлить и успокоить павлодарцев, но не тут-то было! Запущенный маховик массовой паники остановить сложно.

– Сейчас почти невозможно поймать социальный сахар – уж не знаю, сколько его привозят в магазины, но даже дежурство у прилавка не дает гарантии, что вам достанется, – рассказывает о своем «опыте» отоваривания пенсионерка Любовь Коломина. – Мне подруга рассказала, что в минувшую пятницу купила сахар по 264 тенге в «Лидере» на «Ласточке» – всего 2,5 килограмма. А в «Инмарте» неподалеку, на улице Лермонтова, было только социальное подсолнечное масло по 664 тенге за литр. Это очень дешево.

В субботу я уже ничего не застала, но в «Инмарте» сказали прийти утром в понедельник – расфасуют, мол, сахар к этому времени. Я и десяток таких же пенсионеров были на месте к 10 часам – сахара еще не было, но консультанты заверили: через час все будет готово. И что вы думаете, я вернулась к 11, и мне не хватило даже двух кило, а такой лимит установили. Тут же и вторую партию вынесли, и я поняла, в чем дело, – там всего мешочков 15 было.

Все, кто стоял в этой стихийной очереди, похватали расфасовку. Остальным же сказали: «Сегодня больше фасовать не будут». По пути домой я смогла приобрес­ти только рафинад в обычном магазинчике у дома.

В середине прошлой недели купить сахар на городских оптовках можно было по 420 тенге при условии, что берешь сразу 25-килограммовый мешок. К выходным цена выросла до 500 тенге, да и найти продажу мешком почти не удается. Нет сахара и на складах ТОО «Ирвема» – это одна из фирм, которая завозит продукт в город: в телефонном разговоре здесь подтвердили, что сахар закончился, и когда будет – пока не ясно.

Между тем ситуация с ценами нестабильна и на другие продукты питания. Если «социальный» набор из стабфонда идет по определенной стоимости, то все остальное – а это большая часть – никем не контролируется. Яркий пример – бананы (не самый ключевой товар, но очень даже востребованный), которые за две недели подорожали с 650 до 1 000 тенге за кило. И хотя заморский фрукт у нас вообще не выращивают, дефицита даже при такой стои­мости пока нет.

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