Пожар в соседнем здании парализовал работу спецЦОНа в Усть-Каменогорске (видео)

Фото и видео пресс-службы ДЧС ВКО

В городе Усть-Каменогорске в здании рядом с автоЦОНом произошел пожар, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области.

По уточненной информации, 27 июня в Усть-Каменогорске на территории индивидуального предпринимателя загорелся холодильный модуль для продуктов, рядом со зданием спецЦОНа.

«Пожар на общей площади 144 квадратных метров был потушен. Здание центра обслуживания населения от огня не пострадало. Причина пожара – неосторожное обращение с огнем. В ликвидации пожара были задействованы 33 человека личного состава и 10 единиц техники службы пожаротушения ДЧС ВКО», – рассказали в департаменте.

Между тем филиал госкорпорации «Правительство для граждан» по области сообщает, что для безопасности клиентов и сотрудников спецЦОН временно приостановил работу. Техоборудование и архивные документы были вывезены из здания. О восстановлении работоспособности спецЦОНа сообщат дополнительно.