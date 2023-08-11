Пожар в ЖК "Аккент" в Алматы: Токаев наградил шестерых человек

Указом главы государства группа граждан была награждена за храбрость и самоотверженность, проявленные в экстремальной ситуации, связанной со спасением человеческой жизни во время пожара в микрорайоне Аккент в Алматы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.