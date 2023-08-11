Пожар в ЖК "Аккент" в Алматы: Токаев наградил шестерых человек

Указом главы государства группа граждан была награждена за храбрость и самоотверженность, проявленные в экстремальной ситуации, связанной со спасением человеческой жизни во время пожара в микрорайоне Аккент в Алматы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.
Медалью «Ерлігі үшін» награждены:
1) Ахметханов Тлеужан Сапаргалиевич – менеджер ТОО «Expo Masters», город Алматы;
2) Гюнай Шюкрю – электрик ТОО «Спарк Электромеханик», город Алматы;
3) Исмаилов Эльдар Александрович – электромеханик ТОО «Спарк Электромеханик», город Алматы;
4) Йерделен Халил – оператор автокрана ТОО «Gask Construction», город Алматы;
5) Мамедов Кенан Бабаұлы – электромеханик ТОО «Спарк Электромеханик», город Алматы;
6) Романов Вадим Анатольевич – оператор автокрана ИП «Frank-Asia», город Алматы.
Напомним, 1 августа 2023 года в многоквартирном доме в микрорайоне Аккент Алматы произошел крупный пожар. При происшествии пострадали 49 человек, одна женщина скончалась.