фото из архива "КП"

Как сообщает Euronews, одним из наиболее пострадавших стал штат Веракрус, расположенный на побережье Мексиканского залива. Здесь, по данным службы гражданской защиты, пламенем объято 620 гектаров. Сгорело несколько жилых домов. Людей переселили в приют. Пожар охватил высокогорные фермы, в результате погиб домашний скот. Уничтожена сельскохозяйственная техника.

Волна лесных пожаров в Мексике унес­ла по меньшей мере четыре жизни, сообщил журналистам президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор. Все сообщения о погибших поступают из Мехико, самого густонаселенного штата страны, который окружает столицу.

За период с 15 марта в Мексике было задокументировано около 400 возгораний, охвативших в общей сложности более 13 тыс. гектаров. Согласно официальным данным, причинами являются как преднамеренные диверсии, так и результаты сельскохозяйственной деятельности.