В Талдыкоргане проживают пять долгожителей, чей возраст превысил вековой рубеж. Среди них особое место занимает Иісхан Оразбекова, старейшая жительница областного цент­ра, которой исполнилось 108 лет. Эта удивительная женщина – не только свидетель истории нашей страны, но и хранительница славных традиций, которые она передает многочисленным потомкам.

фото акимата Талдыкоргана

Иісхан Оразбекова родилась в Маканчинском районе Восточно-Казахстанской области. Более 40 лет посвятила работе в совхозе «Ақсу» области Жетысу, где трудилась чабаном, показывая пример трудолюбия и преданности делу. Многие годы была передовиком труда.

– Работа в животноводстве требует знаний, терпения и любви к животным, – рассказывает бабушка Иісхан. – Я всегда работала честно и тому же учу своих детей, внуков и правнуков. Только через труд можно достичь достатка и счастья.

Вместе с супругом Мейирханом Иісхан-апа вырастила восьмерых детей, которые подарили им 40 внуков. Сейчас у бабушки 82 правнука и уже семь праправнуков. Несмот­ря на почтенный возраст, она сохраняет активность: шьет, занимается рукоделием и передает молодому поколению свои знания.

Старшей дочери долгожительницы уже больше 70 лет. Все потомки Иісхан Оразбековой образованные, интересные люди, которые трудятся в различных сферах деятельности, большинство – в системах образования и здравоохранения.

– Мы, казахстанцы, жили и в трудные времена, но сохранили единство, – подчеркивает Иісхан-апа. – Сегодняшнему миру и спокойствию можно только радоваться. Пусть наши дети и внуки живут в мире, а Родина будет в безопаснос­ти. В силах самих людей строить крепкую страну и трудиться, чтобы жить хорошо сегодня и обеспечить задел для потомков на завтра.