Пожелания долгожительницы

Общество
59
Наталья Денисова
собственный корреспондент по области Жетiсу

В Талдыкоргане проживают пять долгожителей, чей возраст превысил вековой рубеж. Среди них особое место занимает Иісхан Оразбекова, старейшая жительница областного цент­ра, которой исполнилось 108 лет. Эта удивительная женщина – не только свидетель истории нашей страны, но и хранительница славных традиций, которые она передает многочисленным потомкам.

фото акимата Талдыкоргана

Иісхан Оразбекова родилась в Маканчинском районе Восточно-Казахстанской области. Более 40 лет посвятила работе в совхозе «Ақсу» области Жетысу, где трудилась чабаном, показывая пример трудолюбия и преданности делу. Многие годы была передовиком труда.

– Работа в животноводстве требует знаний, терпения и любви к животным, – рассказывает бабушка Иісхан. – Я всегда работала честно и тому же учу своих детей, внуков и правнуков. Только через труд можно достичь достатка и счастья.

Вместе с супругом Мейирханом Иісхан-апа вырастила восьмерых детей, которые подарили им 40 внуков. Сейчас у бабушки 82 правнука и уже семь праправнуков. Несмот­ря на почтенный возраст, она сохраняет активность: шьет, занимается рукоделием и передает молодому поколению свои знания.

Старшей дочери долгожительницы уже больше 70 лет. Все потомки Иісхан Оразбековой образованные, интересные люди, которые трудятся в различных сферах деятельности, большинство – в системах образования и здравоохранения.

– Мы, казахстанцы, жили и в трудные времена, но сохранили единство, – подчеркивает Иісхан-апа. – Сегодняшнему миру и спокойствию можно только радоваться. Пусть наши дети и внуки живут в мире, а Родина будет в безопаснос­ти. В силах самих людей строить крепкую страну и трудиться, чтобы жить хорошо сегодня и обеспечить задел для потомков на завтра.

#регионы #Талдыкорган #долгожительница

Популярное

Все
ТШО: устойчивое развитие, технологии и инклюзивность
Битвы за чемпионство, еврокубки и путевку в КПЛ
Жатва близка к завершению
Ставка на искусственный интеллект
Медучреждения открылись в сельской местности
Непревзойденный мастер слова
На службе у хлебной нивы
В Семее открылась художественная выставка «12–54»
Уроки истории
На сцене – «Любовь и голуби»
Токаев поддержал достигнутое соглашение по сектору Газа
Плата за невнимательность высока
Новым локомотивам добавят мощности
Казахстан вновь продлил запрет на вывоз газа и скота
Одно решение – десятки спасенных жизней
Опасные нюансы
Распознать качество семян поможет QR-код
Прогресс в школах – прогресс в государстве
Финансовый локомотив шымкентского бизнеса
Пожелания долгожительницы
Пенсионерам вход бесплатный
Треть урожая ушла под снег
Около 500 тонн продукции привезут на столичную ярмарку из ЗКО и Костанайской области
В Алматинской области приняли меры по факту незаконного демонтажа плотины
Чем может гордиться Темиртау?
Завершена реконструкция Центрального стадиона
В Шымкенте открыли 14 социальных павильонов
Пустующую площадку под мостом превратили в место досуга в Астане
О погоде в Казахстане на ближайшие три дня сообщили синоптики
День учителя отметили в Талдыкоргане
В Таразе открылся Дом культуры
На трассах ВКО в условиях снега и гололеда встали автомобили
Маленькая империя для больших начинаний
В Астане открылась выставка художника, обладающего самым громким именем в искусстве XX века
Регион делает ставку на туризм
Казахстан на пути от e-gov к AI-gov
В Кызылорде наблюдается ажиотаж вокруг матча «Ордабасы» - «Тобол»
Виноградные слезы
Глава государства принял гендиректора зарубежной компании в сфере ИИ
В Национальном музее проходит выставка «Дорога к храму», приуроченная к 70-летию художника Ерболата Толепбая
Гвардеец завоевал «бронзу» на Кубке мира по боевому самбо
WORLD UNIFIGHT CHAMPIONSHIP – казахстанский гвардеец снова на вершине
Экологический месячник стартует в Астане с 13 сентября
Движение по мосту Арыс частично ограничат в Астане
В ЗКО готовят выпуск продукции из сайги
Президенту представили производимую в Акмолинской области аграрную продукцию
Строительство индустриального парка начинается в Туркестанской области
Машины в кюветах, перебои с электроэнергией и сломанные деревья: в Костанай пришла зима
Международный университет информационных технологий Усонг открыт в Туркестане
В Костанайской области начались мероприятия, посвященные 140-летию Миржакыпа Дулатулы
Началось возведение энергоблока
Началось строительство плодоконсервного завода
Цифровая трансформация судебной системы
Организации образования перешли на единую модель воспитания «Адал азамат»
Где и по какой цене можно приобрести уголь в Астане
К строительству крупнейшего завода по производству снеков приступили в Алматинской области
Токаев проводил Президента Италии в аэропорту Астаны
Президент поблагодарил Головкина за возвращение бокса в олимпийскую «семью»
Рахмет от звезд: как прошел концерт Backstreet Boys в Астане
Правила проверки водителей на опьянение изменили в Казахстане

Читайте также

Новые вызовы диктуют перемены на профессиональном рынке
Начинать надо с родителей
Территория поддержки и надежды
Двигайся и будь здоров!

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]