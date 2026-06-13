Пожелания осужденных взяты на контроль

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Представитель уполномоченного по правам человека по Актюбинской области Тимур Жакеев осмотрел жилые секции, медицинскую часть, столовую, банно-прачечный комплекс, а также производственные участки спецучреждения. В ходе проверки особое внимание уделили санитарному состоя­нию помещений, качеству медобслуживания, организации питания и соблюдению прав осужденных.

Кроме того, заключенные смогли напрямую обратиться к уполномоченному и озвучить свои предложения по поводу условий содержания. По ряду вопросов сразу же были даны разъяснения, а отдельные обращения взяты на контроль.

Начальник учреждения № 70 Мирас Хамзин отметил, что большинство обращений связано с несогласием осуж­денных с решениями по уголовным делам и ходом следствия. При этом жалоб на условия содержания и внутренний распорядок не поступало.

В следственном изоляторе содержатся лица, обвиняемые в совершении различных категорий преступлений, включая преступления против личности, собственности, общественной безо­пасности и незаконный оборот наркотиков, а также осужденные, приговоры которых еще не вступили в законную силу.

Тимур Жакеев также поинтересовался вопросами трудовой занятости. Заключенные, отбывающие наказание в хозяйственном отряде, полностью обеспечены оплачиваемой работой внутри учреждения. Совместно со специалистами городского карьерного центра «Мансап» ведется работа по их дальнейшему трудоустройству после освобождения. Осужденным предлагают доступные вакансии и разъясняют возможности адаптации к жизни на свободе.

Мониторинг условий содержания осужденных проводится ежеквартально. Он позволяет оперативно выявлять проблемные вопросы, обеспечивать соблюдение прав лиц, отбывающих наказание в спецучреждении, и повышать открытость работы уголовно-исполнительной системы. В случае поступления обращений представитель уполномоченного по правам человека также проводит внеплановые личные приемы в онлайн- и офлайн-форматах.