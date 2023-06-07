Познавая традиции

«Имани жаз» – не разовая акция, курсы организовываются каждый год во время летнего отдыха. Ребята от 8 до 15 лет будут не только обучаться основам религиозной грамотности, но и узнавать историю, культуру, традиции казахского народа. Школьники будут изучать эпосы про батыров, играть в национальные игры асық ату, тоғызқұмалақ и другие.

Кроме того, в формате игры им расскажут о национальных традициях. Например, что такое жылу жинау, шүлен тарату, қазан шегелеу, тоқым қағар, ашамайға мінгізу и другие наполненные смыслом традиции степняков, дошедшие к нам из глубины веков.

В программе курса «Имани жаз» предусмотрены конкурсы пословиц, тематические дни, посвященные «Шежіре», «Жеті ата» и другим сакральным, важным понятиям казахского народа.

Курсы «Имани жаз» организованы во всех мечетях страны, а их больше двух тысяч. Занятия будут вести сотрудники мечетей, а в тематические дни – приглашенные специа­листы: историки, этнологи, педагоги, психологи.