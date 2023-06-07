Познавая традиции Свежий выпуск 7 июня 2023 г. 5:00 208 Зарина Москау Почти 50 тыс. юных казахстанцев будут познавать национальные традиции в детских лагерях при мечетях. фото пресс-службы ДУМК «Имани жаз» – не разовая акция, курсы организовываются каждый год во время летнего отдыха. Ребята от 8 до 15 лет будут не только обучаться основам религиозной грамотности, но и узнавать историю, культуру, традиции казахского народа. Школьники будут изучать эпосы про батыров, играть в национальные игры асық ату, тоғызқұмалақ и другие. Кроме того, в формате игры им расскажут о национальных традициях. Например, что такое жылу жинау, шүлен тарату, қазан шегелеу, тоқым қағар, ашамайға мінгізу и другие наполненные смыслом традиции степняков, дошедшие к нам из глубины веков. В программе курса «Имани жаз» предусмотрены конкурсы пословиц, тематические дни, посвященные «Шежіре», «Жеті ата» и другим сакральным, важным понятиям казахского народа. Курсы «Имани жаз» организованы во всех мечетях страны, а их больше двух тысяч. Занятия будут вести сотрудники мечетей, а в тематические дни – приглашенные специалисты: историки, этнологи, педагоги, психологи. #дети #мечеть #школьники #РК #каникулы #детский лагерь #курс #Имани жаз