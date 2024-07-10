Оградить молодежь от пагубного пристрастия – медиаэксперт о новом законе по борьбе с лудоманией

Фото: kazpravda.kz и facebook.com

На своей странице в Facebook Дмитрий Куцель напомнил, что в марте этого года на заседании Национального курултая в Атырау глава государства высказался о ряде социальных проблем общества, в том числе о высоком уровне игровой зависимости.

Кстати, как он отметил, это было уже третье заседание курултая, и оно совпало со священным месяцем Рамадан. По его мнению, всё случайное не случайно.

«Президент привел статистику, согласно которой около 400 тысяч казахстанцев являются постоянными клиентами букмекерских контор и казино. При этом только в 2023 году было заблокировано свыше 400 сайтов интернет-казино. В связи с чем Токаев поручил принять план действий, в том числе с законодательной стороны, для борьбы с данной зависимостью. Спустя 4 месяца, был подписан закон о борьбе с лудоманией. Новый закон включает в себя более 100 поправок в 6 кодексов и 15 законов РК. В рамках нововведений будет существенно ограничена реклама букмекерских контор и тотализаторов», – пояснил журналист.

Кроме того, ожидается, что поправки снизят количество потенциальных клиентов игорного бизнеса.

«За привлечение лиц младше 21 года, должников из Единого реестра и игроманов, установивших самоограничение на участие в азартных играх и пари, введена ответственность владельцев казино и букмекерских контор. Стоит отметить, что срок самоограничения был увеличен до 10 лет. Досрочное снятие этого запрета исключено. Также закон запрещает участие в азартных играх госслужащим, военнослужащим, сотрудникам специальных госорганов и руководителям бюджетных организаций. Нарушение запрета чревато увольнением», – отметил Дмитрий Куцель.

По его словам, многие помнят скандалы в армии, когда военнослужащие играли в онлайн-казино.

«Большим шагом стало введение законодательного запрета на деятельность онлайн-казино на территории республики. За организацию интернет-казино предусмотрена уголовная ответственность с лишением свободы до двух лет. Минтуризма будет вести список иностранных букмекерских контор и тотализаторов без лицензий, с которыми банкам и платежным организациям будет запрещено проводить финансовые операции. Также поправки затронут процесс медицинской реабилитации лудоманов, работу лотерейного бизнеса. Параллельно с законом утвержден комплексный план по противодействию незаконному игорному бизнесу и лудомании на 2024-2026 годы, который обеспечит реализацию законодательных изменений», – заключил спикер.

Также он выразил уверенность, что в скором времени удастся достичь снижения уровня распространения данной зависимости среди казахстанцев и ограничить в частности молодежь от этого пагубного пристрастия.