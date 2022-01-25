Правила работы мониторинговых групп разрабатывают в Казахстане

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В Казахстане разрабатываются правила деятельности мониторинговых групп. Об этом сообщила председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК Айжан Есмагамбетова на брифинге в СЦК, передает корреспондент Kazpravda.kz
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По ее словам, деятельность мониторинговых групп, которая вызвала очень много нареканий при введении дополнительных ограничений, сегодня регламентирована Кодексом о здоровье народа и системе здравоохранения.
"Сегодня в реализацию кодекса мы разрабатываем правила, которые, естественно, будем обсуждать с обществом и НПП "Атамекен". Эти правила будут нормативно-правовым актом, пройдут регистрацию в Минюсте и будут определять работу мониторинговых групп на случай введения главным госсанврачом каких-либо ограничений, потому что вводить ограничения сегодня может только он", – дополнила Есмагамбетова.
Также она отметила, что не стоит цель проверять и наказывать бизнес.
"Мы все-таки рассчитываем на сознательность бизнеса, работодателей и самих граждан, потому что это, прежде всего, здоровье каждого из нас, в целом общества и наших близких. Мы в целом должны понимать, что пандемия – это не последний вызов. История показывает, что зачастую бывают вспышки других заболеваний. Вы помните, наверное, практически каждый год или два возникают вспышки инфекционных заболеваний. Да, конечно, дело не доходит до пандемии, но тем не менее происходит осложнение эпидситуации", – заключила спикер.