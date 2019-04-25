Правительственная рабочая группа проинспектировала работу соцучреждений Алматы
Сегодня заместитель Премьер-министра РК Гульшара Абдыкаликова во главе Правительственной делегации по разъяснению основных направлений новых социальных мер Елбасы «Әлеуметтік қамқорлық» прибыла в Алматы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.
В составе рабочей группы — министры труда и социальной защиты населения Б. Сапарбаев, образования и науки К. Шамшидинова, здравоохранения Е. Биртанов.
Первым пунктом стало посещение консультативно-диагностического педиатрического центра при детской городской клинической больнице №2, где вице-премьеру презентовали работу приемного покоя и хирургического комплекса. Они построены благотворительным фондом «Сәби», которым в рамках социальной ответственности бизнеса руководит Асель Тасмагамбетова. Общая стоимость проекта — 2,5 млрд тг.
В Казахском научно-исследовательском институте онкологии и радиологии Г. Абдыкаликова ознакомилась с центром молекулярно-генетических исследований. Медицинское учреждение оснащено современным оборудованием: компьютерным и магнитно-резонансным томографами, радиографической рентгеновской и ультразвуковой системами экспертного класса, ЭКГ-аппаратами. Все процессы осуществляются в цифровом формате.
Далее заместитель Премьер-Министра посетила Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «MEIIRIM». В нем созданы все необходимые условия для всестороннего развития, социализации и обучения детей и подростков с ограниченными возможностями от 3 до 15 лет. С начала его открытия (ноябрь 2018 г.) реабилитацию и социализацию прошли около 200 детей.
Следующим мероприятием было посещение Центра активного долголетия, который работает с июня 2018 года. Он имеет медицинский кабинет, зал йоги, кабинеты обучения компьютерной грамотности, казахского и английского языков, а также кабинет трудотерапии. За это время порядка 900 пенсионеров бесплатно посетили бассейны и фитнес, более 300 пожилых людей совершили бесплатные экскурсии в соколиный питомник «Сункар», высокогорный спортивный комплекс «Медеу», Центральный государственный музей и др.
Также заместитель Премьер-Министра и министр труда и социальной защиты населения проинспектировали деятельность Центра занятости населения. С начала года трудоустроено 3,4 тыс. человек, из них 254 — из малообеспеченных, многодетных семей. Социальными рабочими местами обеспечено 717 человек. Общественными работами занято 2,5 тыс. человек.
Там же Г. Абдыкаликова провела прием граждан. В частности, многодетная мать Жанна Токтасынова, воспитывающая 4 детей, обратилась с просьбой трудоустроить супруга. Для получения АСП необходимо, чтобы муж был занятым. Вопрос решен — вице-премьер дала конкретное поручение руководству города.
В завершение первого рабочего дня заместитель Премьер-Министра встретилась с молодежью города на площадке коворкинг-центра «SmArt Point». На встрече выступили министры труда и социальной защиты населения, информации и общественного развития, образования и науки, здравоохранения, аким города Алматы, председатели комитетов по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства, спорта и физической культуры.
Открывая мероприятие, Гульшара Абдыкаликова подчеркнула, что Казахстан продолжает свое поступательное развитие, основываясь на принципах преемственности, справедливости и прогресса. И в этих процессах молодежь должна сыграть одну из решающих ролей.
Сегодня в городе проживает более 684 тыс. молодых людей, из них свыше 218 тыс. студенты вузов. Реализуется «Дорожная карта развития и поддержки молодежи на 2017-2020 гг.». Трудоустроено более 20 тыс. человек. По льготной жилищной программе «Алматы жастары» выдано 238 жилищных займов для молодых семей. Количество образовательных грантов возросло в 1,5 раза, составив 28 тыс.
На встрече выступил генеральный директор ТОО «Inno Track» Дархан Кызайбаев, предприятие которого выпускает железобетонные шпалы по немецкой технологии «Vollert». Годовая мощность завода — 500 тыс. шпал, работает 100 человек. Он поблагодарил государство за проводимую современную индустриальную политику, которая открывает «двери возможностей» для пытливой молодежи.
Также с неподдельным интересом был встречен спич руководителя организации молодых художников «Youth Art» Кристины Бекмурзаевой. Члены организации принимают активное участие в реализации концепции «Город для людей». Ими установлено 10 высокоуровневых малых архитектурных форм.
По итогам встречи заместитель Премьер-Министра Г. Абдыкаликова дала ряд конкретных поручений руководителям государственных органов.