Правительство для граждан лишается статуса единственного оператора по ряду услуг

Мажилис на пленарном заседании одобрил в первом чтении поправки по вопросам НАО «Государственная корпорация» «Правительство для граждан», сообщает корреспондент Kazpravda.kz .

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Как отметила депутат Екатерина Смышляева, согласно нормам предусматривается изменение статуса Государственной корпорации «Правительство для граждан». Корпорация лишается статуса единственного оператора государственных услуг в части работы фронт-офисов и реализации дополнительных сервисов.

Кроме того, предлагается отнесение отдельных категорий работников госкорпорации к лицам, приравненным к уполномоченным на выполнение государственных функций. Речь о работниках, непосредственно оказывающих госуслуги, а также имеющих доступ к персональным данным ограниченного доступа.

«Это повышает ответственность сотрудников государственной корпорации», - пояснила Смышляева.

Также предусматривается наделение Государственной корпорации компетенцией по организации приема обращений физических и юридических лиц в рамках информационной системы Е-Өтініш.