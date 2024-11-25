Правительство не поддержало идею о создании алиментного фонда в РК

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Глава правительства напомнил, что в соответствии с Конституцией РК, забота о детях и их воспитание являются естественным правом и обязанностью родителей.

«Вместе с тем создание фонда и выплата алиментов из его средств могут привести к росту численности должников, так как они будут уверены, что государство в любом случае позаботится о содержании их детей, а также создадут предпосылки и для искусственного увеличения расторжения браков», – прогнозирует Бектенов.

Анализ зарубежного опыта (США, Великобритания, Израиль, Латвия, Испания, Королевство Бахрейн, Польша, Франция, Австрия, Швеция, Германия, Финляндия и т. д.) показал, что создание такой структуры требует выделения дополнительных финансовых средств, в том числе из госбюджета (заработная плата сотрудников, административные, технические расходы и т. д.).

Он отметил, что неналоговые поступления являются составной частью бюджета, влияющей на общее поступление доходов.

«Соответственно создание фонда с перечислением в него неналоговых поступлений может привести к сокращению доходной части республиканского бюджета. С учетом изложенного предложение о создании фонда не поддерживается», – заключил он.

Ранее эксперт высказалась о «бывших детях» и алиментном долге в Казахстане.