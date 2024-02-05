Правительство прогнозирует рост экономики Казахстана

Экономика, Правительство
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

По расчетам Кабмина, рост составит 5,3 процента

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Пресс-служба правительства сообщила о прогнозируемом росте экономики Казахстана в 2024 году на уровне не менее 5,3%, передает Kazpravda.kz

По итогам прошлого года экономика республики адаптировалась к новым условиям и вышла на путь устойчивого развития. В результате принятых мер рост экономики составил 5,1%.

Все основные отрасли показали положительную динамику: строительство – на 13,3%, торговля – 11,3%, услуги информации и связи – 7,1%, транспортные услуги – 6,9%, промышленность – 4,3%.

Инвестиции в основной капитал выросли на 13,7%. При этом за 9 месяцев 2023 года объем прямых иностранных инвестиций (ПИИ) составил $19,7 млрд. Из них более $11 млрд направлено в несырьевые секторы. В целом уже 2-й год подряд показатели по ПИИ становятся одними из самых высоких за последнее десятилетие – их годовой объем находится на уровне $26-28 млрд. Казахстан лидирует по общему притоку иностранных инвестиций среди стран СНГ.

За 11 месяцев 2023 года внешнеторговый оборот вырос на 2,2% и составил $126 млрд. Положительный торговый баланс республики превысил $16 млрд. Номенклатура несырьевого экспорта увеличилась на 141 позицию.

Международные резервы страны составили $96 млрд. В том числе активы Национального фонда выросли на $4 млрд и превысили $60 млрд. Международные рейтинговые агентства подтвердили суверенный рейтинг и инвестиционную надежность экономики Казахстана.

Правительство совместно с Национальным банком и местными исполнительными органами реализует комплекс мер по контролю и снижению инфляции. В результате в прошлом году она снизилась более чем в 2 раза и составила 9,8%. В 2024 году стоит задача удержать инфляцию в коридоре 6-8%.

По итогам 2024 года рост экономики должен составить не менее 5,3%, заключили в Кабмине.

 

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