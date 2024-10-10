Правительство выделило 5 млрд тенге на реконструкцию изношенных теплосетей Актау

Правительство , ЖКХ
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Соответствующее постановление подписал премьер-министр Олжас Бектенов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

Фото: пресс-служба правительства

Документ предусматривает перечисление 5 млрд тенге бюджету Мангистауской области в виде целевых трансфертов на реализацию проекта по реконструкции магистральных тепловых сетей города Актау. В частности, данные средства, с учетом солидарного софинансирования из местного бюджета в размере 10% от общей стоимости работ, будут направлены на реконструкцию участка трассы с наибольшим износом, протяженностью 11,5 км.

Ранее за счет средств подрядной организации уже проложено порядка 11,5 км сетей теплоснабжения. В целом, в период с 2024 по 2026 годы требуется поэтапная замена 44 км магистрального теплопровода, их износ составляет более 75%.

Следует отметить, что основная часть сетей теплоснабжения Актау введена в эксплуатацию с 1962 года. В результате принимаемые меры позволят снизить износ сетей для предоставления населению качественных коммунальных услуг и бесперебойное прохождение отопительного периода.

#деньги #Актау #Правительство #теплосети

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