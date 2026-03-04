Правовой щит для будущих поколений
Азамат Аяйбергенов, председатель Казахстанской ассоциации экологических инноваций и промышленной политики KAEIIP
Проект новой Конституции, если посмотреть сквозь экологическую призму, уникален: впервые в нашей истории в Основной закон закладывается норма об экологической безопасности. В преамбулу внесен принципиально важный тезис: «признавая необходимость бережного отношения к природе». Это прямо указывает, что экология – не отраслевая проблема, не тема отдельного ведомства или экологов, а фундаментальная ценность.