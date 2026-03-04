Конституция 1995 года содержит лишь одну экологическую норму – статью 31, гласящую: «Государство ставит целью охрану окружающей среды, благоприят­ной для жизни и здоровья человека». Прошедшие 30 лет показали, что одной декларативной цели недостаточно.

Эта норма не обязывала бизнес нести реальную ответственность, не формировала экологическую культуру в обществе и не давала гражданам правового инструмента защиты. Проект же новой Конституции дает системный ответ – через преамбулу, через основы государственной деятельности, через нормы о собственности, через права и обязанности каждого гражданина.

В новой редакции Основного закона «формирование высокой экологической культуры» включено в перечень основополагающих принципов деятельности государства. Отныне любой закон, любое решение органов власти должны проверяться на соответствие в том числе принципу экологической культуры. Он выступает конституционной основой для дальнейшего развития стратегии «Таза Қазақстан», а также касается образования, информационной политики, инфраструктурных решений.

Другой ключевой элемент – экологичес­кое ограничение права собственности, закрепленное в статье 8 проекта. Норма звучит так: пользование собственностью должно осуществляться с соблюдением требований в области охраны окружающей среды и не должно наносить вред окружающей среде.

Установление экологического предела права собственности в Конституции означает, что ни один собственник не может осуществлять свою деятельность в ущерб окружающей среде, прикрываясь правом собственности. Это открывает принципиально новые возможности для защиты граждан, живущих по соседству с промышленными объектами, для судебного преследования загрязнителей, для требования компенсации за причиненный экологический ущерб.

Третий элемент конституционного экологического каркаса прописан в статье 37 проекта, которая существенно расширяет прежнюю норму об охране окружающей среды. Ключевое нововведение: сокрытие должностными лицами фактов и обстоятельств, угрожающих жизни и здоровью людей, окружающей среде, влечет ответственность в соответствии с законом. Теперь замалчивание экологических угроз – не просто административное нарушение, а конституционно запрещенное деяние должностного лица, влекущее ответственность, предусмотренную законом.

Значимость этой нормы трудно переоценить, она затрагивает всю цепочку экологического информирования – от региональных чиновников, которые «не замечают» нарушений на ближайшем заводе, до должностных лиц.

Экологический каркас Конституции был бы некрепок, если бы он включал только права и обязательства государства. Принципиальным элементом проекта выступает конституционное закрепление экологической обязанности граждан: бережно относиться к природе и окружающей среде. Эта норма работает в связке с принципом экологической культуры из статьи 3, вместе они формируют новую конституционную парадигму: экологическая ответственность – дело не только государства и бизнеса.

У граждан может возникнуть закономерный вопрос: зачем все эти нормы необходимо закреплять именно в Конс­титуции? Разве нельзя урегулировать экологичес­кие вопросы на уровне обычного законодательства – Экологического кодекса, отраслевых законов?

Нет, нельзя, и вот почему. Конституция – Высший закон государства, нормы которого создают обязательную рамку для всего экологического законодательства страны: его нельзя ослабить, нельзя обойти, нельзя принести в жертву сиюминутным экономическим интересам. Кроме того, конституционные нормы выступают основой для конституционного контроля – это мощнейший правовой рычаг.

Теперь, когда экологические положения закреплены системно и развернуто, Конституционный суд может проверять соответствие законов и действий органов власти конституционным нормам. Этот механизм становится реальным инструментом экологической защиты.

Закрепляя экологические принципы и ответственность в Конституции, мы не просто защищаем сегодняшних граждан – мы соз­даем правовой щит для будущих поколений.

Как эколог, посвятивший много лет вопросам охраны окружающей среды, я рассматриваю принятие новой

Конс­титуции как историческую возможность заложить правовой фундамент, на котором Казахстан сможет строить устойчивое будущее, где экономичес­кое развитие и охрана природы идут рука об руку.