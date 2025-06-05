Посетители смогут приобрести свежие продукты от местных фермеров и производителей из разных регионов Казахстана

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В рамках празднования Курбан айта, в столице с 7 по 8 июня будет проходить городская сельскохозяйственная ярмарка, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на столичный акимат

По информации городской администрации, на ярмарке будет представлена продукция местных фермеров и производителей из различных регионов Казахстана.

Жители и гости города смогут купить овощи и фрукты, мясо, мучные и молочные продукты, выпечку, натуральные соки, варенье, джемы и многое другое.

Мероприятие будет проходить 7 и 8 июня с 09:00 утра до 19:00 ч. вечера в торгово-развлекательном центре Koktal по адресу: проспект Нургиса Тлендиева 12а.

Организаторы напомнили, что в столице уже работает сельскохозяйственная ярмарка по адресу: ул. Бейбарыс Султана 23 (напротив ЖК «Рио-де-Жанейро»). Она будет открыта для посетителей каждый день с 9:00 до 19:00 часов.

Для удобства посетителей рядом с ярмаркой проходят автобусные маршруты № 2, 32, 49, 50, 73, что обеспечит комфортный доступ к месту проведения мероприятия.