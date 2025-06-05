Посетители смогут приобрести свежие продукты от местных фермеров и производителей из разных регионов Казахстана
В рамках празднования Курбан айта, в столице с 7 по 8 июня будет проходить городская сельскохозяйственная ярмарка, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на столичный акимат
По информации городской администрации, на ярмарке будет представлена продукция местных фермеров и производителей из различных регионов Казахстана.
Жители и гости города смогут купить овощи и фрукты, мясо, мучные и молочные продукты, выпечку, натуральные соки, варенье, джемы и многое другое.
Мероприятие будет проходить 7 и 8 июня с 09:00 утра до 19:00 ч. вечера в торгово-развлекательном центре Koktal по адресу: проспект Нургиса Тлендиева 12а.
Организаторы напомнили, что в столице уже работает сельскохозяйственная ярмарка по адресу: ул. Бейбарыс Султана 23 (напротив ЖК «Рио-де-Жанейро»). Она будет открыта для посетителей каждый день с 9:00 до 19:00 часов.
Для удобства посетителей рядом с ярмаркой проходят автобусные маршруты № 2, 32, 49, 50, 73, что обеспечит комфортный доступ к месту проведения мероприятия.